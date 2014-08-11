أفضل وزير للثقافة على مستوى الوطن العربي

لقي خبر اختيار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع كأفضل وزير ثقافة على مستوى الوطن العربي لعام 2014 من قبل اتحاد المبدعين العرب، احتفاء واسعاً عند الكتاب والمبدعين الإماراتيين، لما عرفوه عن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من اهتمام كبير بالشأن الثقافي المحلي وحرصه على متابعة الكتاب ودعمه الكامل لهم سواء بحضور الفعاليات الثقافية وتشجيعهم بكافة الوسائل المادية والمعنوية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقد أجمع معظم الكتاب على أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يعتبر شخصية ثقافية رائدة ومبادرة وهو صاحب رؤية ثاقبة تهجس بالعمل الثقافي وتعمل على ترسيخه من أجل نهضة شاملة ومستدامة في الإمارات ومتفاعلة مع الثقافة العربية والعالمية بكل ثقة واقتدار.

وقال الشاعر إبراهيم الهاشمي: "إن اختيار اتحاد المبدعين العرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أفضل وزير ثقافة على مستوى الوطن العربي لعام 2014 يعد تتويجاً مهماً لمسيرة حافلة بالعمل والعطاء المتميز في خدمة الثقافة والتعليم في دولة الإمارات، وهو اختيار في محله، حيث أسهم الشيخ نهيان بن مبارك خلال عمله وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيراً للتربية والتعليم، ورئيساً لجامعة الإمارات على نهضة التعليم في الدولة".

وأشار إلى أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يتمتع بشخصية وازنة وحضور قوي ومؤثر في الساحة الثقافية المحلية، وله أيادٍ بيضاء على المثقفين والكتاب الإماراتيين، كما شمل فيض عطائه وتواضعه الإنسان في شتى مجالات الحياة، وهو إنسان راقٍ في تعامله بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقالت الشاعرة والروائية أسماء الزرعوني إن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من أكفأ الوزراء، ورجل لكل المهمات، ولكل الناس، قدّم من خلاله عمله وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي صورة مشرقة ومنيرة عن التعليم في الدولة، وبذل الكثير من الجهود من أجل نهضته وتطوره، وأوصله إلى مكانة مرموقة.

وأكدت الزرعوني أن اختيار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أفضل شخصية ثقافية عربية، اختيار صائب ووجيه ومستحق بجدارة، مشيدة بما قدّمه للثقافة العربية والإماراتية منذ تولى قيادة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى اليوم.

ولفتت الزرعوني إلى أن الوزارة كانت بحاجة إليه، وجاء في الوقت المناسب، وهو يقدّر أهمية الكاتب والمثقف ويعترف بمكانته في المجتمع.

القاص والكاتب المسرحي محسن سليمان اعتبر الشيخ نهيان بن مبارك جديراً بهذا الاختيار، لاسيما وأنه كان وما يزال حريصاً على لقاء الكتاب والمبدعين ومتابعة تطلعاتهم الثقافية ومناقشتهم كل ما يتعلق بتطوير العملية الإبداعية.

وأكد سليمان أن وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع كان واعياً لفكرة الثقافة ومعنياً بالاجتماع مع النخبة المثقفة سواء في الوزارات أو الهيئات أو الدوائر الثقافية والفنية المختلفة في الإمارات، ليسترشد بآرائهم، وأيضا ليطمئن إلى حسن قراراته وتصويبها أولاً بأول.

بدوره اعتبر الشاعر خالد الظنحاني هذا الاختيار ينم عن ثقة بدور الشيخ نهيان بن مبارك في تطوير الثقافة العربية، لاسيما وأنه تبوأ قبل ذلك منصب وزير التربية والتعليم، وهو الذي صنع شخصية مثقفة ومتنورة، في إشارة لارتباط التعليم بالثقافة، وأشار الظنحاني إلى نهيان بن مبارك بوصفه من الرموز التي تركت بصمات جميلة في الشأن الثقافي، أساسها روح العمل الجماعي والتخطيط الواعي، حتى في النشاطات الثقافية والفنية المختلفة، في المسرح والتشكيل وصولاً لنشاطات المجتمع المدني.

وأثنت على هذا الاختيار القاصة عائشة عبدالله، التي نوهت بحنكة الشيخ نهيان بن مبارك ودوره الأكيد في التنشيط الثقافي، وهو الذي يحرص دائماً على لقاء الكتاب وإشراكهم في حوار يؤسس للتطوير الثقافي.

وبهذه المناسبة، واستمراراً للنهج الذي يتبعه وزير الثقافة، فقد تمنت عبدالله، أن يكون هناك لقاء سنوي في دبي أو الشارقة يجمع كتاب الدولة مع الشيخ نهيان بن مبارك لمناقشة ما يستجد على الساحتين المحلية والعربية، والعمل على بلورة خطط ثقافية تضاف لرصيد المنجز وتبني عليها وتضيف وتثري العمل الثقافي العربي المشترك.

شخصية ثقافية بمواصفات نموذجية

هنأ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لاختياره من قبل اتحاد المبدعين العرب أفضل وزير ثقافة على مستوى الوطن العربي لعام.2014

وجاء في بيان أصدره الاتحاد لهذا الغرض أن هذا الاختيار يأتي في سياقه الطبيعي نظراً للبصمات الرائدة والمؤثرة التي تركها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مسيرة الثقافة الإماراتية في أبعادها المحلية والعربية والدولية، فهو صاحب رؤية، وراسم سياسات ثقافية واعية وفاعلة تستند أساساً إلى إدراك عميق لموقع الثقافة في مجمل عملية التنمية التي تشهدها الإمارات.

وذكر الاتحاد أن نهيان بن مبارك يمثل الشخصية الثقافية القيادية بمواصفاتها النموذجية، الأمر الذي تؤكده النجاحات الكبيرة التي حققها في جميع المواقع التي تولى مسؤولية قيادتها كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسواها، كما أنه يمثل نموذج المثقف المتنور المنفتح على العصر، والمتمسك في الوقت نفسه بالقيم الأصيلة التي تشكل هوية المجتمع.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى حرص نهيان بن مبارك على وحدة العمل الثقافي في دولة الإمارات في مختلف مؤسساته وهيئاته والجهات الفاعلة فيه، تؤكد ذلك علاقة الشراكة بين وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من جهة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات من جهة أخرى، وحرصه على تقويتها وتمتينها والمضي بها نحو آفاق أخرى أكثر عمقاً.