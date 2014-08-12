الممثل الأميركي روبن وليامز ينهي حياته منتحراً

توفي الممثل الأميركي روبن وليامز الذي يعتبر من ألمع ممثلي جيله والفائز بجائزة أوسكار، الاثنين في منزله عن عمر يناهز ال 63. ورجحت الشرطة أن يكون قد انتحر.

وقد أوضحت شرطة مارين كاونتي في كاليفورنيا أن السبب المرجح للوفاة هو "الانتحار اختناقا". وأضافت أن التحقيق "لا يزال جارياً حول أسباب الوفاة وظروفها" مشيرة إلى أن الممثل شوهد حيا للمرة الأخيرة في منزله حيث يقيم مع زوجته "قرابة الساعة 22,00". وذكرت الصحف أن وليامز كان يعاني من الاكتئاب.

وليامز الذي أضحك محبيه في العديد من الأدوار السينمائية تميز بأدائه العفوي للشخصيات لا سيما الكوميدي منها. استمرت مسيرة وليامز على مدى أكثر من ثلاثة عقود وقد اشتهر عالمياً خصوصا بفضل دوره في فيلم "غود مورنينغ فيتنام" لباري ليفينسون العام 1987.

كذلك سحر الجمهور في العالم بأسره حين لعب دور الأستاذ اللامع أمام مجموعة من المراهقين في "ديد بويت سوساييتي". كما اشتهر أيضاً في الأدوار الكوميدية كما في فيلم "ميسيز داوتفاير".

