خطيبة كلوني تعتذر عن عضوية لجنة تحقيق أممية عن غزة

قدمت خطيبة النجم العالمي جورج كلوني، والخبيرة القانونية الدولية أمل علم الدين، اعتذارها بشكل رسمي عن المشاركة في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في غزة.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، الغابوني بودلير ندونغ ايلا، في بيان رسمي نشر في جنيف الثلاثاء، أن علم الدين بررت اعتذارها بالتزاماتها المهنية.

وعلم الدين خبيرة في القانون الدولي، تابعت دراستها في جامعة أوكسفورد على الأخص وعملت في محكمة العدل الدولية عام 2004 كما كانت مستشارة قانونية لمدعي المحكمة الخاصة من أجل لبنان.

وأعلن عن تعيينها إلى جانب خبيرين آخرين الاثنين. وردت جمعية يو أن واتش المعروفة بدفاعها عن إسرائيل أن علم الدين "لديها خبرة معينة لكنها في سن الـ36 ستكون أصغر الخبراء سناً في أي لجنة تحقيق أممية، ما يثير الشكوك حول سعي الأمم المتحدة إلى إدخال بعض من الدعاية الهوليوودية في العملية".

وشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 23 يوليو للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو وتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم قضائيا.