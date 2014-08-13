الإعلان عن نسخة مصرية من مسلسل "Prison Break"

عقب تسع سنوات على عرض المسلسل الأميركي الشهير "Prison Break" من أربعة أجزاء، قرر المنتج مروان حامد من خلال شركته "لايت هاوس" أن ينتج نسخة مصرية من المسلسل، حيث يقوم المؤلفان هشام هلال وأحمد مراد بكتابة سيناريو المسلسل، على أن يحمل اسم "شديد الحراسة"، ومن المقرر أن يتولى أحمد علاء إخراج المسلسل.

مصدر من داخل المسلسل أكد لـ "العربية.نت" أنهم لم يستقروا بعد على تقديم المسلسل في جزء واحد، أم من أربعة أجزاء مثلما قدمت النسخة الأميركية، التي قام ببطولتها وينتورث ميلر ودومينيك بورسيل، كما أشار إلى كون المسلسل مازال في مرحلة كتابة الحلقات، وسيتم بعدها اختيار الأبطال الرئيسيين للعمل، خاصة وأن المسلسل يضم أكثر من بطل رئيسي، على أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

المسلسل يدور حول "مايكل سكوفيلد" الذي يقرر الدخول إلى السجن، من أجل إنقاذ شقيقه "لينكون" الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، غير أن الأمر لن يكون سهلا لأن السجن شديد الحراسة، وهو ما سيحاول التغلب عليه.

عادل إمام "أستاذ ورئيس قسم" في رمضان المقبل

من جانب آخر قرر بعض النجوم أن يعلنوا عن خطوتهم المقبلة مبكرا، حتى صار الجمهور ينتظرهم منذ الآن، وحتى بداية السباق الدرامي المقبل.

ربما كان الغرض من الإعلان المبكر هو إغلاق الباب أمام أية تكهنات، والتركيز خلال الشهور المقبلة في عمل واحد، من أجل الانتهاء مبكرا من تصويره.

عادل إمام الذي أطل في شهر رمضان الماضي عبر شاشة "MBC مصر" من خلال مسلسل "صاحب السعادة"، قرر أن يطل مرة أخرى في شهر رمضان المقبل، بعدما قام بالتوقيع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، على بطولة مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وذلك حسب تصريحات المنتج تامر مرسي لـ "العربية.نت".

وأكد مرسي أن المسلسل يقوم الكاتب يوسف معاطي في الوقت الحالي بكتابته، على أن يعلن عقب عودته من إجازته الصيفية عن فريق العمل الذي سيشارك عادل إمام البطولة، إلا أنه كشف أن المخرج رامي إمام الذي أخرج آخر ثلاث أعمال لوالده، لن يكون هو مخرج المسلسل الجديد، خاصة وأنهم لم يستقروا على المخرج بعد.

عمرو دياب يستعين بنجل عادل إمام

المفاجأة التي كشفتها تصريحات المنتج، هي أن المخرج رامي إمام، لن يتواجد إلى جواره والده في العام المقبل، لأنه سيقوم بإخراج مسلسل "الشهرة" الذي يعود به إلى الدراما المطرب عمرو دياب، حيث تم الاتفاق مع رامي إمام بالفعل، ليصبح هو مخرج المسلسل بدلا من المخرج أحمد نادر جلال، على أن يقوم الدكتور مدحت العدل بكتابة السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل.

ومن المنتظر أن يستقر المخرج رامي إمام على كافة الأسماء، التي ستشارك عمرو دياب بطولة المسلسل في الفترة المقبلة، من أجل البدء مبكرا في التصوير، خاصة وأنه سيتوجب عليهم السفر خارج مصر، لتصوير عدد من مشاهد المسلسل.

إلهام شاهين تنتظر رمضان

على الجانب الآخر قررت الفنانة إلهام شاهين، أن تنتظر شهر رمضان المقبل من أجل عرض مسلسلها الجديد "اضطراب عاطفي" حيث تعاقدت بصفتها المنتجة مع بعض الأبطال، على أن تكمل فريق العمل وتبدأ التصوير عقب انتهائها من فيلم "يوم للستات" الذي تشارك نيللي كريم بطولته.

على أن تقوم إيناس الدغيدي بإخراج المسلسل الذي يقوم بكتابته وليد يوسف، وكانت إلهام شاهين قد أعلنت عن اختيارها للمسلسل قبل فترة، ودفعها ضيق الوقت إلى أن الإعلان عن كون المشروع سيكون لشهر رمضان المقبل.

