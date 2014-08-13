سيلين ديون تلغي حفلاتها من أجل زوجها المصاب بالسرطان

في قرار وصفه النقاد بالمفاجئ، قررت المغنية الكندية سيلين ديون إرجاء أنشطتها الفنية إلى وقت غير محدد، حتى يتسنى لها الوقوف بجانب زوجها المصاب بمرض السرطان في رحلة علاجه.

وأعلنت سيلين في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك تعليق "كل أنشطتها المهنية" بما فيها إلغاء جولتها في آسيا وحفلاتها المقررة في لوس أنجلوس.

وأشار البيان إلى أنه "بعد تفكير مطول، اتخذت سيلين ديون قراراً بإرجاء كل أنشطتها المهنية إلى موعد غير محدد للتفرغ بشكل كامل إلى صحة زوجها وعائلتها"، مذكراً بالعملية التي خضع لها زوج سيلين ديون في ديسمبر الماضي بسبب إصابته بورم سرطاني. وتقدمت سيلين ديون بالاعتذار من معجبيها عن أي "إزعاج" قد يتسبب به هذا القرار.

كذلك أشار البيان إلى أن المغنية الكندية "كانت تحارب أيضاً مرضاً تسبب بالتهاب في أوتارها الصوتية ما منعها من إحياء حفلاتها المقررة في لاس فيغاس منذ آخر عرض لها في 29 يوليو"، لافتاً إلى أنها "لم تتعاف من هذه الحالة بعد".

ولهذه الأسباب، أعلنت سيلين ديون إلغاء حفلاتها في قاعة "سيزرز بالاس" في لاس فيغاس (ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى جولتها المقررة في آسيا هذا الخريف. وطلبت ديون وعائلتها "احترام خصوصيتهم في هذه المرحلة".