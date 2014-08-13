وفاة لورين باكال الممثلة الأسطورية في هوليوود

توفيت الممثلة لورين باكال التي تعتبر من أيقونات الحقبة الذهبية لهوليوود عن 89 عاماً حسب ما أعلنت الثلاثاء، عائلة زوجها هامفري بوغارت مؤكدة معلومات نشرها موقع "تي ام زي".

وكتب على حساب تويتر لعائلة هامفري بوغارت "بحزن عميق نؤكد وفاة لورين باكال".

وجاء على موقع "تي ام زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير وكان أول من أعلن خبر الوفاة أن الممثلة الأميركية أصيبت "بجلطة".

وأوضحت مجلة "فراييتي" أنها توفيت في شقتها في مبنى داكوتا في نيويورك.

وقد سحرت لورين باكال أوساط السينما الهوليوودية بصوتها الاجش وعينيها الزرقاوين لأكثر من ستين عاما.

ولدت بيتي جوان بيرسي وهو اسمها الأصلي في 16 سبتمبر 1924 في نيويورك وهي الأبنة الوحيدة لمهاجرين يهود من رومانيا وبولندا هم أقارب الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.

وقد اشتهرت بفضل فيلم "تو هاف اند هاف نات" لهاورد هوكس في سن التاسعة عشرة في العام 1944 الى جانب هامفري بوغارت الذي شكلت معه ثنائيا أسطوريا في السينما والحياة اليومية. وقد استمر زواجهما 12 عاما حتى وفاة الممثل في العام 1957.

وقد لعبت الى جانب بوغارت في فيلم مرجعي أيضا بعد سنتين على ذلك هو "ذي بيغ سليب".