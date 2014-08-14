سعاد عبد الله: تجاوزت العارض الصحي

أكدت النجمة الكويتية سعاد عبدالله، أنها تجاوزت العارض الصحي الذي كانت قد تعرضت له منذ أيام وأرقدها المستشفى.

وقالت في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إنها كانت قد تعرضت إلى بعض الآلام في معدتها خلال تصويرها مشاهد مسلسل "ثريا" الذي عرض على MBC في شهر رمضان الماضي، وأنها اضطرت إلى التحامل على نفسها، لكن الألم عاودها مع نهاية عيد الفطر المبارك وبشكل حاد، مما اضطرها إلى مراجعة الأطباء الذين أمروا بدخولها المستشفى وإجراء عدد من الفحوص الأساسية التي تكللت نتائجها بشكل إيجابي، وتم وضع برنامج علاجي للفترة المقبلة لتجاوز بعض المشاكل الصحية في المعدة.

كما ثمنت من جانبها الاتصالات التي انهالت عنها من أنحاء العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها عملها الدارمي الجديد "ثريا"، من تأليف نوف المضف، وإخراج محمد دحام الشمري.