شجون الهاجري تعود إلى الدراما يتيمة

تعود شجون الهاجري من جديد إلى الدراما بعد غياب عن الموسم الرمضاني الماضي، عبر دور "يتيمة" في مسلسل "أنيسة الونسية".

وقالت الهاجري لـ"العربية.نت" إنها ستتقمص شخصية أنيسة التي توفيت والدتها، تاركة لها إرثا ماديا كبيرا يغنيها عن السؤال، ولكن أنيسة تكتشف أن المال ليس كل شيء، خصوصا أنها عاشت وسط مجتمع مغلق ومرتب لتلبية أوامرها.

وأشارت إلى أن المسلسل هو من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، وإنتاج صباح بكتشرز وعامر الصباح، ويشاركها البطولة حشد من الفنانين، من بينهم عبدالمحسن النمر وطيف وخالد البريكي وعبير أحمد وغرور وملاك وعبدالله الباروني والفنان الإماراتي منصور الفيلي، ومن إخراج منيز الزعبي.

كما ألمحت إلى أنها وفور الانتهاء من "أنيسة الونيسة" ستشرع بتصوير عمل آخر سيصور بين الكويت وعدد من المدن الأوروبية.