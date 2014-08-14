وفاة والد الفنان رامز جلال

توفي المخرج المسرحي المصري جلال توفيق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، والد الفنانين ياسر ورامز جلال، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويستقبل النجمان ياسر ورامز جلال العزاء في والدهما يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويعد الراحل جلال توفيق أحد أبرز أهم مخرجي المسرح، حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية أبرزها "حورية من المريخ"، وهو العمل الذي اكتشف من خلاله النجمة إلهام شاهين، حيث قدمت أولى تجاربها التمثيلية بهذا العمل، وكانت آخر أعماله المسرحية، مسرحية "النجاة"، وقام ببطولتها ياسر جلال.

