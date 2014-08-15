بالفيديو.. أحمد عز يتجاهل زينة في أول لقاء يجمعهما

الصدفة وحدها هي من وضعت أحمد عز وزينة في لقاء واحد، بعد أزمة مستمرة لشهور، حيث حضر كلاهما إلى عزاء زوجة المنتج المصري محمد حسن رمزي، مساء الأربعاء.

إلا أن الغريب أن كليهما حضر في نفس التوقيت، حيث تواجدت زينة من أجل تقديم واجب العزاء، في سرادق الرجال، لتجد أحمد عز خلفها يتوجه إلى التعزية أيضاً.

الثنائي تفاجأ ببعضهما، كما ظهر في فيديو نشرته قناة اليوم السابع المصورة، حيث لم تكمل زينة تقديم العزاء لأفراد العائلة المتواجدين، وغادرت إلى حيث سرادق النساء على الفور، بصحبة صديقة حضرت معها، بينما توقف عز للحظات، قبل أن يتوجه ناحية هشام فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي لتقديم واجب العزاء.

الموقف الذي لم يستمر إلا لثوان قليلة لفت انتباه جميع من تواجدوا لتقديم واجب العزاء، حيث انتظروا ما الذي سيحدث بين الثنائي، الذي ظل على مدار شهور يتبادل الاتهامات، حول علاقة زواج، قالت الفنانة زينة إنها جمعتها بالفنان أحمد عز ونتج عنها توأم عادت به من الولايات المتحدة الأميركية، بينما أنكر عز ذلك وأقسم على عدم حدوثه، تاركاً الأمر للقضاء كي يفصل فيه.

واجب العزاء لن يكون الفصل الأخير في الأزمة، خاصة أنه قبل أقل من أسبوعين، تم تداول صور جمعت الفنان أحمد عز بزينة، وقيل وقتها إنها مشاهد التقطت أثناء قضاء شهر العسل، إلا أن الفنان أحمد عز نفى الأمر تماماً، وأكد أنه تجمعه صور كثيرة بزميلات له في العمل أثناء التصوير أو خارجه، وهو ما يفسر تلك الصور التي نشرت عبر عدد من وسائل الإعلام.

وعلى عكس زينة التي ترفض رفضاً قاطعاً الحديث عن أزمتها، ولم تذكر سوى رغبتها في أن يحضر عز إلى قاعة المحكمة في الجلسات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث عز عن الأمر بشكل مقتضب، مؤكداً أنه لا يرغب الخوض في عرض زينة، ولكنه لم يتزوجها ولم تجمعه بها أية علاقة، وأنه ينتظر أن يفصل القضاء في الأمر، خاصة أنه يثق في حكم القضاء المصري.

وتعود أحداث الأزمة إلى قبل سبعة أشهر، حينما عادت زينة من أميركا بصحبة توأم، أكدت في مطار القاهرة أنهما نجلا الفنان أحمد عز، ما أشعل الأمور من وقتها، وغابت بعدها زينة عن الأنظار، ولم تظهر سوى منذ أشهر قليلة، بعدما تعاقدت على بطولة مسلسل "الوسواس"، الذي لم يلحق بشهر رمضان الماضي، بسبب أزمة في تسويق المسلسل، الذي يشاركها بطولته تيم حسن، ومن إخراج حسني صالح. بينما عرض لأحمد عز مسلسل "الإكسلانس"، وكان ملاحظاً رفض النجوم الذين شاركوا الثنائي البطولة في العملين، الحديث عن أزمتهما باعتبارها أمراً يخصهما وحدهما، ولا علاقة له بالمسلسلين.