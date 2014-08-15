مايكل جاكسون "يعود" عبر تويتر

بعد 5 سنوات على وفاته "يعود" مايكل جاكسون في فيديو كليب جديد بث في عرض أول عبر تويتر، وقررت شركة إنتاج ألبومه الأخير "اكسكايب" الذي صدر في مايو الماضي الاستمرار في التجديد والابتكار من خلال بث فيديو كليب إحدى أغاني هذا الألبوم في عرض أول عبر تويتر، وهي سابقة لخدمة التواصل الاجتماعي هذه.

بموازاة ذلك بث الشريط أيضاً على شاشة عملاقة في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك. ويستعين الشريط وهو بجزء منه بالأسود والأبيض، بمشاهد أرشيفية لمايكل جاكسون وهو يرقص بقميص قطني أبيض مع مشاهد لثنائي يتعانق وسط قيظ الصحراء. وقد أخرج فيديو-كليب أغنية "ايه بليس ويذ نو نايم" سامويل باير الذي عمل خصوصاً على فيديو كليب أغنية فرقة نيرفانا "سميل لايك تين سبيريت".

يذكر أن مايكل جاكسون كان يعشق تقنية الفيديو كليب. وكان شريط أغنيته "ثريلر" أشبه بفيلم رعب قصير يستمر 14 دقيقة. وكان "ملك البوب" أحد رواد الفيديو-كليب في الثمانينيات مع بروز محطة "أم تي في" التلفزيونية الموسيقية.

وتوفي جاكسون في 25 يونيو 2009 إثر جرعة زائدة من مادة "بروبوفول" التي تستخدم كمخدر، وقد حقنه بها طبيبه لمساعدته على التخلص من الأرق في وقت كان يتدرب فيه المغني الذي كان يبلغ يومها خمسين عاماً على سلسلة من الحفلات الجديدة يحييها في لندن.