محمد رمضان كوميدي في "واحد صعيدي" وهنيدي غادر السباق

ربما كانت الانتعاشة التي تعيشها السينما في الوقت الحالي دافعاً لدى البعض من أجل الإعلان مبكراً عن أعماله، وخوضها للمنافسات المقبلة، غير أنه رغم الرواج الذي تعيشه السينما، مازال البعض الآخر يواصل الغياب.

فمع عرض خمسة أفلام في الوقت الحالي بدور العرض، استطاعت أن تحقق إيرادات مرتفعة للغاية، قرر البعض أن يعلن عن عمله للجمهور، وأولهم كان محمد رمضان الذي قرر في فيلمه الجديد "واحد صعيدي" أن يقتحم عالم الكوميديا للمرة الأولى، وهي المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الجمهور، خاصة أنهم اعتادوا رمضان ممثلاً يقدم أدواراً بعيدة عن الكوميديا، إلا أن النجم الشاب مازال يراهن على قدراته في إقناع الجمهور، بعدما بات واحداً من أهم نجوم شباك التذاكر الذين ينتظرهم الجمهور.

وقام رمضان قبل يومين بطرح الإعلان المبدئي لفيلمه الجديد، الذي كتبه عبدالواحد العشري ومن إخراج إسماعيل فاروق، وهو العمل الذي يعود به للسينما بعدما أطل في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "ابن حلال" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان رمضان قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنه يعول على الفيلم كثيرا، من أجل معرفة مدى إقبال الجمهور عليه، وهل سيظل الإقبال كبيرا أم أن ظهوره في الدراما سيؤثر عليه بالسلب.

التأجيل للمرة الثانية

وعلى العكس من رمضان، يغادر محمد هنيدي الموسم المقبل مجدداً، بعد أن غاب بفيلمه "أنا جوزك يا سعاد" عن موسم عيد الفطر الماضي، حيث أكد مخرج العمل مجدي الهواري لـ"العربية.نت" أن الفيلم لم يتحدد موعد لتصويره بعد، وأن اختيار موعد العرض أمر يعود للمنتج، بينما أكدت المشرفة على الإنتاج ليليان شوقي لـ"العربية.نت" أن الفيلم الذي تشارك في بطولته غادة عادل لن يلحق بعيد الأضحى، وسيتم تأجيله إلى موسم رأس السنة المقبل.

وبهذا يغيب هنيدي للعام الثاني على التوالي عن السينما، بعد أن كان آخر أعماله هو فيلم "تيتة رهيبة" قبل عامين، وشاركته بطولته إيمي سمير غانم وباسم سمرة، كما غاب عن الدراما أيضا في رمضان الماضي، حيث سجل آخر حضور في عام 2013 بفوازير حملت اسم "مسلسليكو".

خالد النبوي يلتقط سيلفي "خطة بديلة"

وبين بطل أعلن الحضور وآخر آثر التأجيل، يطل خالد النبوي من خلال فيلم "خطة بديلة" الذي بدأ تصويره، بصحبة الفنان عزت أبوعوف، حيث احتفلوا جميعا ببدء التصوير عن طريق التقاط صورة "سيلفي" جمعت عدداً من فريق العمل وعلى رأسهم خالد النبوي، حيث لم يحدد موعد لعرض الفيلم الذي يخرجه أحمد عبدالباسط، وإن كان الأقرب للعمل أن يعرض في عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم الذي يعود به النبوي إلى السينما بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات، حول رجل تتعرض زوجته للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب، فيقرر الثأر منهم، وكان النبوي قد تبنى حملة لمناهضة التحرش بالفتيات قبل أشهر.