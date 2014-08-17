إحالة شيرين لمحكمة الجنح بسبب بلاغ شريف منير

يبدو أن الأزمة التي وقعت قبل أقل من شهرين بين شريف منير والمطربة شيرين عبد الوهاب، لن تحل سوى داخل قاعات المحاكم، وذلك بعد أن أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، المطربة شيرين إلى محكمة الجنح من أجل التحقيق في البلاغ المقدم ضدها من الفنان شريف منير بتهمة إيذاء الجار.

تعود تفاصيل الأزمة إلى شهر رمضان الماضي، حينما أعلن الفنان شريف منير عن أزمة مع المطربة شيرين، خاصة وأنهما جيران في المسكن، حيث أكد أنها قامت بإلقاء مخلفات الرخام في حديقة منزله، وكادت أن تصيب إحدى بناته، وحينما عاتبها عبر رسالة نصية، أساءت إليه، وقام وقتها بالإشارة إلى نيته تقديم بلاغ ضدها.

في ذلك التوقيت التزمت شيرين الصمت وعدم التصريح حول الأمر لأي وسيلة إعلامية، إلا أن الأمر عاد ليتفجر مرة أخرى، بعدما شدد شريف منير على أن الأزمة لن تنته بالصلح، وأنه سيحصل على حقه عن الإساءة التي تعرض لها على يد شيرين.

تضخيم الأمر

"العربية.نت" أجرت اتصالا بأيمن نابليون مدير أعمال شيرين، الذي أكد في تصريحاته أنه لم يصلهم أي استدعاء من جانب النيابة، وأن هناك محام خاص بشيرين يتولى الأمر في الوقت الحالي.

وأوضح نابليون أن شيرين متواجدة بمصر في الوقت الحالي، بعد عودتها عقب المشاركة في مهرجان "قرطاج"، مشيرا إلى أن الأمر تم تضخيمه وأخذ حجما أكبر من حجمه، خاصة وأن شيرين وشريف منير من الشخصيات الطيبة للغاية، والأمر يعود إلى عطل بجهاز التكييف الخاص بشيرين، والذي تسبب في الأزمة، خاصة وأن مياه كانت تسقط من جهاز التكييف.

الصلح هو الأقرب

ولم يستبعد مدير أعمال المطربة المصرية، أن تنتهي الأزمة بالصلح، خاصة وأنهما نجمان كبيران، وبالتالي فالصلح هو الأقرب، وحاول هو بنفسه أن يتواصل مع شريف منير في شهر رمضان الماضي، من أجل إنهاء الأمور، إلا أن منير لم يجب على اتصالاته حيث كان غاضبا وقتها.

وكان شريف منير قد قام بنشر الرسائل التي تبادلها مع شيرين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تبين فيها إساءة شيرين لشريف منير، وهو ما أثبت من خلاله للجمهور ما حدث.

ومن المتوقع أن ترسل المحكمة استدعاء رسميا لشيرين خلال الساعات المقبلة، من أجل الاستماع إلى أقوالها في التهمة الموجهة إليها بإيذاء الجار، بالإضافة إلى كون شريف منير تقدم ببلاغ آخر يتهم فيه شيرين بسبه وقذفه من خلال الرسائل.