تامر حسني يسبق عمرو دياب ويطرح ألبومه نهاية الشهر

بعدما أعلن عمرو دياب وتامر حسني مطلع الشهر الجاري عن انتهائهما من الألبوم الخاص بكليهما، كان السؤال المطروح من يسبق الآخر في سوق الكاسيت.. وكانت الإجابة صعبة، خاصة أن شركة إنتاج واحدة هي من تتولى تنفيذ الألبومين.

إلا أن الأمر الآن بات واضحاً، بعدما طرح تامر حسني البرومو الخاص بألبومه الجديد الذي يحمل اسم "180 درجة"، حيث بات هو صاحب الأسبقية في سوق الكاسيت.

ومن المتوقع أن يطرح تامر حسني ألبومه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما أصبح الألبوم متاحاً عبر الإنترنت من خلال "I Tunes". ومن المنتظر أن يحدد عمرو دياب موعد طرح ألبومه خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون رأس السنة هو الموعد الذي سيستقر عليه "الهضبة"، كما يلقبه جمهوره.

تامر يغني بكل اللهجات للمرة الأولى

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طرح تامر حسني أغنية "كل اللهجات"، وهي إحدى الأغنيات التي يتضمنها الألبوم، حيث يقدم تامر حسني في الأغنية التي كتب كلماتها بنفسه، عدداً من اللهجات العربية من بينها المصري والشامي والخليجي والمغربي والليبي. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تامر حسني أغنية بعيدة عن اللهجة العامية المصرية.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه تامر حسني طرح الدويتو الذي يجمعه بالمطرب العالمي "Akon" ويحمل اسم "Welcome to the life" في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، طرح الكليب مساء أمس، وذلك بعدما تلقى تامر حسني اتصالا هاتفيا من الشركة المنتجة، والتي أخبرته بأنها قررت طرح الكليب في ذلك اليوم كي يتوافق مع عيد مولده، الذي يوافق السادس عشر من شهر أغسطس.

تأجيل حفل لبنان لدواعٍ أمنية

على الجانب الآخر، نقل تامر حسني إعلان الشركة المنظمة لحفله بلبنان نهاية الشهر الجاري وبالتحديد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تأجيل الحفل لدواعٍ أمنية، حيث أكدت الشركة أن الأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي، ستمنعهم من الارتقاء بالحفل بشكل يليق بالمطرب تامر حسني، وهو ما دفعهم لتأجيل الحفل إلى موعد سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، بعد إعداد كافة الترتيبات الخاصة بالحفل.

وعلى صعيد المنافسة، لن تكون مهمة تامر حسني سهلة، خاصة أن المطرب راغب علامة أعلن بدوره طرح ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي" نهاية شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني أن المنافسة ستكون بين الثنائي خلال هذه الفترة، بعد أن قام راغب بتأجيل الألبوم في عيد الفطر الماضي، وهو ما أرجعه للظروف التي يمر بها الوطن العربي، وبالتحديد لبنان وسوريا والعراق، قبل أن يعلن عن الموعد الجديد لطرحه.