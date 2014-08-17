ظلال "Pilobolus" العالمية تخطف الأنظار بأبوظبي

حطت فرقة "Pilobolus" العالمية الأميركية رحالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي مقدمة فقرة خاصة عكست التنوع الثقافي والحضاري وتطور الإمارات في فقرة خاصة من خلال عرضها "أرض الظلال".

وجمع العرض الحائز على عدة جوائز عالمية والذي شاهده الملايين حول العالم بين فنون خيال الظل والسيرك والاستعراض على أنغام الموسيقى.

وقالت كريستال باتلر راقصة في الفرقة "قدمنا عروضا في الصين والولايات المتحدة وأستراليا ولندن وفي بعض الدول العربية مثل الكويت ولبنان وها نحن الآن في أبوظبي ونقدم عادة فقرة خاصة في "أرض الظلال" shadow land بكل بلد نذهب إليه لنقول له شكرا على طريقتنا".

وقد تبدو الطريقة المتبعة في مسرح خيال الظل معقدة للمشاهد، لكنها بسيطة للغاية إذ يقف الممثل بين مصدر ضوئي وستار أبيض فتظهر صورته على الطرف الآخر من الستار على شكل ظل، إضافة طبعا الى البنية الجسدية القوية لفريق العرض المكون من تسعة أشخاص التي جعلت من تحركاتهم خفيفة على المسرح.

من جانبه قال مارك فوسك راقص في الفرقة "هناك أسرار في هذه المهنة والكثير من الخدع لا يمكنني إخبارك عنها بالطبع فنحن نعمل كفريق واحد نكمل بعضنا الآخر.. لدينا ما يسمى بالصورة المركبة أي عندما نكون شكلا واحدا كبيرا مثل الرأس فنحن بحاجة الى تسعة أشخاص لإكمال الصورة وعلينا معرفة من يقف في الأمام ليبدو صغيرا و من يقف في الخلف ليبدو أكبر".

وفي ساعة ونصف الساعة من العرض أسر خلالها الضوء والظل المشاهدين حول قصة تجربة فتاة في استكشاف الحياة جامعة بين الفكاهة و الدراما المشوقة.