أمل العوضي: "هيا وهاي وهو" فتح شهيتي على المنوعات

شددت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي على أن برامج المنوعات والمسابقات ستكون على سلم أولوياتها خلال الفترة المقبلة إثر النجاح الذي حصدته من خلال برنامج المسابقات المنوع "هيا وهاي وهو" الذي عرض على قناة "أم بي سي" خلال الدورة الرمضانية الماضية.

وأعلنت أمل العوضي في تصريح خاص بـ"العربية.نت"، أن ردود الأفعال التي حصدها البرنامج أكدت رغبتها في تقديم نماذج متجددة من برامج المنوعات والمسابقات ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور بالذات بمستوى القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها قناة مثل أم بي سي.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية قالت بأنها تقرأ نصا جديدا سيتم الإعلان عنه لاحقا وتتوقع أن تشرع بتصويره في مطلع الشتاء المقبل.

وكانت الفنانة أمل العوضي قد أطلت على جمهورها من خلال مسلسل "ثريا" أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله والمخرج محمد دحام الشمري. وقد وصفت التجربة بقولها، إن "العمل مع الكبار يمنح الفنان الثقة بالذات وأيضا التحدي الحقيقي للقدرات الشخصية، وهذا ما أحسست به خلال تجربتي في مسلسل ثريا، ومن حسن الطالع أنني وخلال رمضانين وقفت أمام نجمين كبيرين وهما النجم القدير عبدالحسين عبد الرضا في مسلسل أبو الملايين، في العام الماضي، أما هذا العام فكان التعاون مع النجمة القديرة سعاد عبدالله، وقد عرضت هذه الأعمال عبر أم بي سي أيضا".

وعن غيابها عن عروض مسرح الطفل خلال موسم عيد الفطر قالت الفنانة أمل العوضي: "فضلت قضاء إجازتي مع أسرتي، من أجل التحضير للمرحلة الجديدة من أعمالي الفنية والإعلامية".