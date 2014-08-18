صمود تصور عملها الجديد بين سويسرا والأردن والكويت

تطير الفنانة الكويتية صمود إلى سويسرا في غضون الأيام القليلة المقبلة لتصوير عملها الدراما الجديد "ثلاث بنات" على أن تصور المشاهد المتبقية منه بين الأردن والكويت، وبمشاركة عدد بارز من الفنانين الأردنيين واللبنانيين والكويتيين.

وأشارت الفنانة صمود في تصريح خاص بـ"العربية.نت" أن العمل يمثل نقلة جديدة في مسيرتها الفنية أولا لعدد الحلقات التي يتكون منها العمل، وهي 60 حلقة مدة كلٍ منها ساعة تلفزيونية، بالإضافة الى المضامين التي يؤكد عليها والتي تتحدث عن حكاية ثلاث فتيات عربيات وأبرز المشاكل التي تعترض مسيرتهن الإنسانية والعملية والعاطفية.

وكانت الفنانة صمود قد تألقت خلال الدورة الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "ثريا" أمام النجمة القديرة سعاد عبد الله، كما عرض لها أيضا مسلسل "للحب جنون" مع المخرج سائد الهواري وبمشاركة الفنانة ميساء المغربي.



