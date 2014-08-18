هيا عبدالسلام: أحضر لتجربتي الإخراجية الثانية

أكدت الفنانة هيا عبدالسلام أنها بدأت التحضيرات لخوض تجربتها الإخراجية الثانية إثر النجاح الذي حصده عملها الدرامي التلفزيوني الأول "للحب كلمة" الذي كان من تأليف السيناريست فهد العليوة ومن بطولة عدد بارز من الفنانين.

وفي هذا السياق، قالت عبدالسلام لـ"العربية.نت": "كنت ومنذ دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج أفكر جديا بالتفرغ للإخراج المسرحي والتلفزيوني. وهو أمر لم يكن ليتحقق بالسهولة التي يتصورها البعض إذا لم يقترن بالخبرة والتجربة. ولهذا قرنت بدايتي في التمثيل بالعمل كمساعدة للمخرج القدير محمد دحام الشمري، الذي عملت معه أولا كممثلة ثم كمساعدة تدرجت في كافة المواقع لاستيعاب كافة مفردات الحرفة الفنية".

وتابعت الفنانة: "لا علاقة لوجود أي ضغوط أسرية في الاتجاه الى الإخراج. أنا أعشق الإخراج وأجد نفسي في هذا المجال حتى رغم النجومية والانتشار الذي حققته على صعيد التمثيل. وأنا أحضر حاليا للتجربة الجديدة وهنا لابد من الإشادة بالثقة التي منحني إياها المنتج الفنان باسم عبد الأمير وفريق العمل من كبار الفنانين الى صغارهم. فقد كان الفريق أسرة واحدة".

وعن التجربة الجديدة، قالت عبدالسلام: "من السابق لأوانه الحديث عن التجربة الجديدة لأن النص في طور العمليات الأخيرة من إجازته رقابياً وبعدها سيكون لكل حادث حديث. كل ما استطيع أن أقوله إننا أمام عمل تلفزيوني شبابي متكامل يتعرض لعدد هام من القضايا والموضوعات التي تعني الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا سيكون العمل من بطولة كوادر خليجية مشتركة".

هذا وكان مسلسل "للحب كلمة"، من تأليف فهد العليوة وإخراج هيا عبدالسلام وبطولة جاسم النبهان واسمهان توفيق وهيا عبدالسلام وفؤاد علي وفاطمة الصفي، قد حقق إقبالا عاليا في نسبة المشاهدة خلال الدورة الرمضانية الماضية.







