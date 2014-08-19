بثينة الرئيسي: بلغت الثلاثين.. ولن أجامل في أعمالي

أكدت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي أنها احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ30 وسط مجموعة من زميلاتها وزملائها الفنانين أثناء تقديم عرض مسرحية الأطفال الجديدة "بياع الجرايد".

وأكدت الرئيسي، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أنها تشعر بأهمية المرحلة التي تعيشها والتي تحتم عليها تطوير اختياراتها الفنية من أجل مسيرة فنية مقرونة بالالتزام الفني.

وأوضحت الرئيسي أنها ترفض المجاملة كليا، بالذات على صعيد مشاركاتها واختياراتها الفنية، بدليل أنها رفضت عروضا عدة لتقديم برامج تلفزيونية منوعة بسبب غياب الجدية والنوعية المتميزة للإنتاج.

وحول أعمالها الأخيرة قالت الرئيسي: "قدمت خلال موسم رمضان المبارك مسلسل "بسمة منال" الى جوار الفنانة هدى حسين ومع المخرج منير الزعبي، وقد حقق العمل كثيرا من النجاح. وخلال أيام عيد الفطر المبارك قدمت مسرحية "بياع الجرايد" من تأليف بدر محارب وإخراج عبدالعزيز صفر ومشاركة حشد من الفنانين بينهم حمد العماني ونور وليلى عبدالله وصادق بهبهاني. وأمام النجاح المتزايد، قمنا بتمديد فترة العروض لأكثر من أسبوعين وسنعمل على إعادة العروض خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أيضا".

وعن الحركة الفنية في سلطنة عمان، قالت الرئيسي: "تشهد الحركة الفنية في بلادي نشاطا وحراكا متزايدا عبر الاهتمام والدعم الرسمي الذي تحظى به، مما كان له أبعد الأثر في ازدهار الحالة الفنية والتي أتوقع لها قفزات كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل وجود البنية التحتية والكوادر المتخصصة من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة".

وجدير بالذكر أن الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دولة الكويت، وتحقق حضورا فنيا بارزا من خلال عدد من البرامج التلفزيونية والأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية.



