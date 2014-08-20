نور الشريف وميرفت أمين معا سينمائيا بعد غياب 13 عاما

في عام 2001 كان اللقاء الأخير الذي يجمع بين نور الشريف وميرفت أمين في السينما، وذلك حينما قدما فيلم "أولى ثانوي"، الذي كتبه وأخرجه محمد صلاح أبو سيف، وفي عام 2014 يعود الثنائي مرة أخرى للالتقاء، وذلك من خلال فيلم "بتوقيت القاهرة" الذي قام بتأليفه أمير رمسيس، على أن يقوم بإخراجه بنفسه.

القصة بدأت كما يرويها مخرج الفيلم لـ"العربية.نت" أنه عندما انتهى من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، قام بعرضه على الفنان نور الشريف، خاصة أن علاقة تربطهما بعدما عملا معا بصحبة المخرج الراحل يوسف شاهين، فتحمس الفنان نور الشريف لتقديم العمل ووافق عليه.

وهو ما حدث أيضا مع الفنانة ميرفت أمين، التي أبدت ترحيبا شديدا على القيام بالدور بعدما عرض عليها السيناريو الخاص بالفيلم، على أن يتواجد عدد آخر من الأبطال إلى جوارهما من أجل مشاركتهما البطولة، من بينهم الفنان شريف رمزي وكريم قاسم، إلى جانب ظهور خاص كضيفة شرف للفنانة درة، ويتولى المنتج سامح العجمي إنتاج الفيلم.

فيلم اليوم الواحد

وأشار المخرج إلى أن الفيلم يعد من نوعية أفلام اليوم الواحد، حيث يدور حول 6 أبطال رئيسيين يتعرضون لعديد من الضغوط في يوم واحد، على أن يظهر الفيلم تأثير تلك الضغوط على الأبطال، على أن يتم البدء في تصويره خلال عشرة أيام على الأكثر، وسيتم الانتهاء من التصوير خلال شهر ونصف، على أن يتم تحديد موعد عرض العمل بدور العرض في وقت لاحق.

وأشار رمسيس (قدم مؤخرا فيلما تسجيليا عن يهود مصر) إلى كون "بتوقيت القاهرة" سيكون الاسم النهائي للفيلم، معتبرا أنه قدم خلال السنوات الماضية عددا من الأعمال، يعتبرها هو غزيرة حتى وإن كان البعض يرى عكس ذلك، خاصة أنه لابد أن يكون متحمسا لما يقدمه كي يخرج في الصورة المطلوبة.

غياب ست سنوات

ويعود الفنان نور الشريف من خلال الفيلم للسينما بعد غياب استمر ست سنوات، حيث كان فيلم "ليلة البيبي دول" الذي شارك محمود عبدالعزيز وجمال سليمان بطولته في عام 2008 هو آخر الأعمال، كما عرض له في نفس العام فيلم "مسجون ترانزيت" الذي شارك أحمد عز بطولته، قبل أن يغادر السينما إلى التلفزيون طوال السنوات الست الماضية، حيث قدم عددا من الأعمال الدرامية، كان آخرها مسلسل "خلف الله" في شهر رمضان قبل الماضي.

بينما غابت ميرفت أمين عن السينما لسبع سنوات كاملة، حيث كان آخر الأفلام التي قدمتها هو فيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي شاركت عادل إمام بطولته وعرض في عام 2007، قبل أن تتجه إلى الدراما لتقدم عددا من المسلسلات، ولكنها تعود هذه المرة بفيلمين، أحدهما مع نور الشريف، والآخر مع المطرب حمادة هلال، حيث تقدم بصحبته فيلم "حماتي بتحبني" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.