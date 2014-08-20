هشام عباس يعود لجمهوره بـ "وحشتوني"

من جديد أطل الفنان هشام عباس على جمهوره بأغنية جديدة، بعدما غاب عنهم لفترات طويلة، حيث طرح أغنية "وحشتوني" التي بثت عبر عدد من الإذاعات المصرية، كما طرحتها الشركة المنتجة لألبومه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتحمل الأغنية اسم "وحشتوني" وكتب كلماتها شادي سرور، ومن ألحان بلال سرور ويبدو أنها كانت موجهة بالأساس إلى جمهور هشام عباس، خاصة وأن بعض كلماتها توحي بذلك.

إلا أن هشام عباس في تصريحات مقتضبه لـ "العربية.نت" أكد أن الأغنية موجهة بالأساس إلى جميع من يعرفهم سواء إلى الجمهور أو إلى أهله وأصدقائه، موضحا أنها ستكون ضمن ألبومه الجديد، الذي ينوي طرحه بسوق الكاسيت خلال الأسابيع المقبلة.

غياب خمس سنوات

وفي حال طرح ألبوم هشام عباس الجديد بالأسواق، سينهي غيابا استمر لخمس سنوات كاملة، بعد أن كان ألبوم "ما تبطليش" الذي صدر في عام 2009 هو الأخير لهشام عباس، حيث غاب بعدها لفترات طويلة.

وحرص في ظهوره الإعلامي خلال الفترات الماضية أن يوضح كون ابتعاده لم يكن متعمدا، خاصة وأن الظروف التي كانت تمر بها مصر في ذلك التوقيت منعت تواجده، حيث ظل يعمل على ألبومه الجديد لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، وأرغمته الظروف السياسية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، على العمل بشكل متقطع، وهو ما تسبب في تأخر ظهور الألبوم.

وخلال الفترة الماضية، ظهر هشام عباس بصحبة فيفي عبده، من خلال شاشة "MBC مصر" حيث كانا يقدمان برنامج "أحلى مسا" عبر شاشة القناة، والذي استطاع أن يقدم هشام عباس في ثوب جديد عليه، من خلال كرسي المذيع إلى جوار فيفي عبده.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الكاسيت منافسة شرسة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هشام عباس لن يكون الوحيد المتواجد بألبومه، وذلك بعد أن أعلن تامر حسني عن طرح ألبومه الجديد "180 درجة" يوم الاثنين المقبل، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، كما يطرح راغب علامة ألبومه "حبيب ضحكاتي" نهاية الشهر الجاري، بعد أن قام بتأجيله منذ عيد الفطر الماضي.

وكان هشام عباس قد شارك في العام الماضي عددا من المطربين تقديم أوبريت "تسلم الأيادي" الذي تم إهداؤه للقوات المسلحة المصرية، عقب نجاح ثورة الثلاثين من يونيو التي نجحت في عزل الرئيس محمد مرسي.

