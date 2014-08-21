أغنية شاكيرا "لوكا" مسروقة من أغنية لفنان آخر

اعتبر قاضٍ في نيويورك في ختام محاكمة بتهمة انتهاك حقوق المؤلف أن أغنية "لوكا" الناجحة جداً للمغنية الكولومبية شاكيرا التي صدرت في العام 2010 هي نسخة غير قانونية لأغنية ألفها موسيقي من جمهورية الدومينيكان العام 1998.

وفي حكم من 40 صفحة، اعتبر القاضي الفين هيليرشتاين أن "لوكا"، هي "نسخة غير قانونية" عن أغنية المغني والمؤلف الموسيقي الدومينيكاني رامون ارياس فاسكيس المعروف بـ"ارياس".

وخلال المحاكمة التي استمرت 11 يوماً في يونيو ويوليو في نيويورك، قال ارياس إنه ألف أغنية "لوكا كون سو تيغويري" بين عامي 1996 و1998، وقد غناها خلال إحدى جلسات المحاكمة كذلك. وسجلت الأغنية حينها على شريط تسجيل عرض على المحكمة.

وقد غناها بعد ذلك مغنٍّ آخر هو ادوارد ادوين بيلو بو المعروف أيضاً باسم "ايل كاتا" في العام 2007، وأصبحت مشهورة في جمهورية الدومينيكان. وأكد "ايل كاتا"، المتعاقد مع سوني بعد ذلك أن الأغنية من تأليفه. وقد ضم ألبوم شاكيرا "سالي ايل سول" الذي صدر عام 2010 أغنيتين، هما نسختان عن أغنية بيلو الذي غنى أجزاء منها أيضاً، على ما أوضح القاضي.

ورفعت شركة "مايمبا ميوزيك" التي تملك حقوق أغاني ارياس شكوى ضد "سوني كورب أوف أميركا" وفروع أخرى لسوني عام 2012 بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

لكن القاضي حصر المسؤولية في فرعين لسوني هما "سوني/إيه تي في لاتين" و"سوني/إيه تي في ديسكوز".

واعتبر أن النسخة الإنجليزية من الأغنية التي تؤديها شاكيرا لا تعتبر انتهاكاً لحقوق ارياس.

وقد سجلت "لوكا" نجاحا كبيرا وبيعت ملايين النسخ من الأغنية المنفردة في العالم.

وأوضح القاضي أن "المرحلة المقبلة في هذا الملف هي تحديد حق مايمبا بالحصول على تعويضات".