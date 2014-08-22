لماذا غنى شعبان عبد الرحيم "النور عمّال بيقطع"؟

بجانب حالة الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر هذا الصيف، للمغني شعبان عبد الرحيم سبب آخر في إصدار أغنية تحكي عن الكهرباء، يتعلق ببقاء نجله حبيس المصعد بسبب انقطاع الكهرباء أيضا.

ربما كانت حالته الصحية في الفترة الماضية، غير مستقرة، وتسببت في دخوله إلى العناية المركزة أكثر من مرة، إلا أنه عاد من جديد ليعبر من خلال أغنياته عن الواقع الذي يعيشه المصريون، ولأن أزمة انقطاع الكهرباء هي الشغل الشاغل للجميع، أطلق شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة تحمل اسم "النور عمال بيقطع".

الأغنية كتب كلماتها الشاعر إسلام خليل، الذي يكتب كافة أغنيات شعبان عبد الرحيم، وقاموا بتسجيلها في الاستوديو، واستطاعت عقب طرحها أن تحظى بنسبة استماع كبيرة، حيث يقول مطلع الأغنية "النور عمال بيقطع، والحر شديد شديد.. عشرين ساعه قاطع، وأربع ساعات يقيد".

ربما هناك عدد من المواقف تسببت في خروج أغنية شعبان للنور، وهو ما وضحه الشاعر إسلام خليل مؤلفها لـ"العربية.نت"، حيث أكد أنه تعرض للعديد من المواقف هو وشعبان عبد الرحيم، ومن ثمة قررا على إثرها تقديم الأغنية.

نجل شعبان عبد الرحيم حبيس المصعد

فقد تعرض أكثر من شخص إلى الاحتباس داخل المصعد بسبب انقطاع الكهرباء، ومن بينهم نجل شعبان عبد الرحيم، إضافة إلى أن أكثر من شخص طلب منهما تقديم أغنية عن هذا الأمر.

واعتبر خليل أن هدفهم من خلال الأغنية هو التوضيح أيضا أن هناك البعض من مثيري الشغب هم من يتسببون في ذلك داخل وزارة الكهرباء، وممن يريدون عرقلة مسيرة الدولة، لذلك فضل في الأغنية أن يوضح للجمهور أن انقطاع الكهرباء ليس مقصودا.

كما طالب الحكومة ورئيسها إبراهيم محلب بضرورة إيجاد حلول سريعة وذلك من خلال الأغنية، خاصة وأنه على الحكومة أن توجد حلول سريعة لهذه الأزمة.

وحول الجدوى من هذه الأغنيات، وكذلك سر نجاحها، أكد خليل أن إحساسهم بالجمهور ومشاكله وتقديمها من خلال أغنية، يجعلها تصل إليهم سريعا، ويتعلقون بها، وهو ما يقوم بتقديمه بصحبة شعبان عبد الرحيم، ضاربا المثل بأغنية قدماها ضد حكومة حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر السابق، وكانت سببا من أسباب رحيله كما يقول.

أغنية لقناة السويس الجديدة

وحول كيفية تنفيذ الأغنية، أوضح خليل أنه عرض على شعبان أغنية لمشروع قناة السويس الجديدة، فوافق شعبان عبد الرحيم ولكنه طلب منه، أن يقدم أغنية للكهرباء بسبب ما يحدث، فقام بكتابتها خلال يوم كامل، ثم تم تسجيلها، مشيرا إلى أن الأغنية الخاصة بقناة السويس، سيتم تصويرها بطريقة الفيديو الكليب خلال الأيام المقبلة.

أما عن صحة شعبان عبد الرحيم في الوقت الحالي، فقد أكد إسلام خليل الصديق الأقرب منه، أنها تحسنت كثيرا، وأن عبد الرحيم يتبع تعليمات صحية مشددة في الفترة الأخيرة وهو ما مكن من تحسين صحته كثيرا.