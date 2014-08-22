نادين نجيم: كنت أتوقع نجاح "لو".. وجرأته مقبولة

انتهت الممثلة نادين نجيم للتو من تصوير مسلسل "عشق النساء" المقرر عرضه على أكثر من قناة لبنانية وعربية، وهو عبارة عن دراما عربية تشارك فيها نخبة من الممثلين من لبنان وسوريا ومصر.

وتجسد نجيم شخصية فتاة تدعى "أمل" في المسلسل الذي هو عبارة عن مجموعة قصص، ويقوم على بطولة جماعية، حيث لكل بطل قصته.

و"أمل" امرأة متزوجة من طبيب، يتابع كلاهما دراسته الجامعية، وتربط "أمل" بزوجها علاقة حب مجنونة، إذ تصل درجة تعلقها به إلى حد الهوس.

وفي هذا السياق، قالت نجيم لـ"العربية.نت"، إن دورها في هذا المسلسل "كتير مهضوم"، وهو مختلف تماماً عن دورها في مسلسل "لو" الذي عرض في رمضان.

وهذه هي المرة الأولى التي تطل فيها نجيم بدور تُظهر فيه الجانب الفكاهي في شخصيتها، وفي هذا السياق قالت: "هذا الجانب الفكاهي الذي جسدته في المسلسل يشبهني في شخصيتي العادية كنادين نجيم، فأنا أحمل صفة الفكاهة والعفوية في تصرفاتي".

وبالعودة إلى مسلسل "لو"، أوضحت نجيم أنها كانت تتوقع نجاحه وانتشاره، لأن قصته جيدة ومختلفة وغير تقليدية و"جريئة"، لكنها "جرأة لا تخدش الحياء ولم تكن مبتذلة، كما لم تكن هناك مشاهد تسيء إلى شهر رمضان"، حسب تعبيرها. وأضافت نجيم: "من قال غير هذا هم أشخاص معقدون بشكل كبير".

وعن تجربتها إلى جانب الممثل السوري، عابد فهد، أكدت أنها كانت تجربة جيدة وناجحة، "فهو ممثل معروف في لبنان، وبات له جمهوره، وخلال التعامل معه كان محترماً واحترافياً، وكذلك تعاملي مع الممثل اللبناني يوسف الخال الذي كان ناجحا".

وعن جديدها لشهر رمضان المقبل، كشفت نجيم أنها تحضر لمسلسل رمضاني بعنوان "تشيلو"، وهو اسم آلة عزف، يشاركها فيه كل من الممثل اللبناني يوسف الخال، والممثل السوري تيم حسن. والمسلسل عبارة عن دراما رومانسية اجتماعية، سيبدأ تصويرها في ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر، كشفت نجيم أن الدور الذي تتمنى تجسيده في المستقبل هو شخصية الملكة رانيا، وهي تميل إلى تجسيد حياة الملكات عموما وأدوار "الأكشن" (التشويق)، مضيفة أنه من غير الممكن أن نراها في عمل إعلامي كتقديم البرامج.

وعن نادين الزوجة والأم، أوضحت أنها تخلع ثوب التمثيل والنجومية والشهرة في منزلها وتتصرف كفتاة عادية بكامل عفويتها. وكشفت أنها تهتم شخصيا بابنتها وبكل تفاصيل حياتها كطعامها ومدرستها، كما أنها تحضر الطعام لزوجها بنفسها في المنزل.

وتتحضر نجيم حالياً لاستقبال مولودها الثاني بعد 3 أسابيع، وستعطيه اسم "جوفاني"، في حين عندها طفلة تدعى "هيفين" لم تبلغ العامين بعد، وتحب "هيفين" الرقص والفن والتمثيل، وتؤكد نادين أن ابنتها موهوبة.