الفنان المصري خالد صالح يخضع لجراحة قلب مفتوح

حاول الفنان خالد صالح على مدار شهر كامل أن يخفي تعرضه لبعض المتاعب الصحية التي دخل على إثرها إلى مركز لأمراض القلب، حيث اكتشف الأطباء ضرورة خضوعه لعملية القلب المفتوح لتغيير شريان وصمام في القلب، ولكن وسائل الإعلام قامت بنشر هذا الخبر.

وفي سياق متصل، كشف الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين، لـ"العربية.نت" أن خالد صالح أخبر قبل شهر الفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة، أنه يتعرض لمتاعب صحية سيقوم على إثرها بإجراء جراحة القلب المفتوح، ولكنه لم يكن حدد الموعد الخاص بالجراحة.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أنه حاول خلال الأيام الماضية التواصل مع خالد صالح، إلا أن الأخير لم يجب على اتصالاته والرسالة النصية التي قام بإرسالها له، مفسراً الأمر بكون خالد صالح يفضل البقاء بعيداً خلال هذه الفترة حتى إجراء الجراحة.

ويبدو أن المتاعب التي يعاني منها خالد صالح، قد أصابته خلال فترة تصويره لمسلسل "حلاوة الروح" الذي شارك في بطولته، تحت إشراف المخرج التونسي شوقي الماجري، وعرض في شهر رمضان الماضي.

وكان صالح قد ظهر في المسلسل الذي لم تعرضه أي قناة مصرية، وحصلت عليه عدة قنوات عربية، وهو فاقد للكثير من وزنه، ولم يعرف إن كان لهذا علاقة بالمتاعب التي ألمت به، أم أن الدور الذي كان يلعبه في المسلسل حتم عليه فقدان هذه الكيلوغرامات.

على صعيد آخر، يشارك خالد صالح في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" إلى جانب أحمد السقا وخالد الصاوي، وأوشك تصوير الفيلم على الانتهاء، خاصة أن صناعه قرروا طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.