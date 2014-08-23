سبيلبرغ يحول فيلم "ماينوريتي ريبورت" إلى مسلسل

ينوي المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ تحويل فيلمه "ماينوريتي ريبورت" إلى مسلسل تلفزيوني يتولى مؤلف سيناريو "غودزيلا" كتابة نصه، وفق ما كشف موقع "ذي راب كوم".

وقد عرض فيلم "ماينوريتي ريبورت"، المقتبس من رواية لفيليب ديك، سنة 2002 في الصالات. ويروي هذا الفيلم، الذي يؤدي بطولته توم كروز وجون أندرتون، قصة قسم شرطة يلجأ إلى عرافين لتوقيف مجرمين محتملين قبل ارتكاب جرائمهم.

وحصد هذا الفيلم 358 مليون دولار من العائدات في أنحاء العالم أجمع.

وكان سبيلبرغ، الذي يعد من كبار مخرجي أفلام الخيال، قد أخرج مسلسل "إكستنت"، من بطولة هالي بيري، الذي بدأ عرض الموسم الأول منه.

ويروي هذا المسلسل قصة رائدة فضاء، هي أم لولد آلي على شكل إنسان صممه زوجها العالم، تجد نفسها فجأة حامل بعد مهمة أجرتها لوحدها في الفضاء لمدة 13 شهرا.





