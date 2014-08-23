مصر: وزير الثقافة يلغي لجنة رقابية مثيرة للجدل

استجاب وزير الثقافة المصري، اليوم السبت، لمطالب السينمائيين الذين رفضوا في وقت سابق هذا الشهر تشكيل "لجنة حماية الإبداع"، ورأوا في استحداثها تهديداً لمستقبل صناعة السينما وخطورة على قضية الإبداع عموماً.

ويوجد في مصر منذ عقود جهاز للرقابة على المصنفات الفنية لإجازة الأعمال السينمائية والمسرحية والغنائية.

وبعد أن أجازت الرقابة عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي، قرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في أبريل الماضي إيقافه بحجة الإساءة إلى المرأة المصرية.

ورأى سينمائيون آنذاك في قرار وقف عرض الفيلم تعدياً على سلطة جهاز الرقابة الحالي.

وقرر وزير الثقافة بعد تلك الواقعة تشكيل "اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية"، وهو ما اعتبره البعض رقابة فوق الرقابة الموجودة بالفعل.

وأصدر السينمائيون الأسبوع الماضي بياناً قالوا فيه إن تشكيل اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية يخالف الدستور الذي نص على حرية الإبداع، وأنها "تدخل فج في المسار الطبيعي لثورتي 25 يناير و30 يونيو"، اللتين وضعتا نهاية لحكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي ورفعتا شعار الحرية.

واليوم السبت، قال وزير الثقافة جابر عصفور خلال لقائه بعدد من السينمائيين إن "الدولة مع حرية الإبداع" وإنه، كمثقف قبل أن يكون وزيراً، مع حرية الإبداع التي يكفلها الدستور.

وقالت الوزارة في بيان إن عصفور استمع إلى اقتراح يخص هيكلة جهاز الرقابة "مؤكداً على أنه لن يتم إنشاء أي كيان خارج إطار الرقابة على المصنفات الفنية".