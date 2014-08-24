لطيفة ترتدي زياً "عسكريا" في حفل لدعم قناة السويس

استمراراً لتفاعل الفنانين المصريين مع كافة الأحداث التي تشهدها مصر في الفترة الماضية، جاء الدور على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن البدء فيه قبل أيام.

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم المشروع، بطرق مختلفة، على أن تكون الغاية واحدة في النهاية، وهو تحفيز العمال على الانتهاء منه في أسرع وقت، وتشجيع المصريين على دعم المشروع حتى النهاية.

الكل حاول أن يقدم الدعم بطريقته، إمام بالزيارة أو بالغناء، أو حتى بإخراج فيلم قصير عن المشروع، وطرحه للجمهور من أجل التعرف على كافة تفاصيله.

حفلات غنائية بالإسماعيلية

غادة رجب ومحمد الحلو وكذلك التونسية لطيفة، اختاروا طريق الغناء من أجل الدعم للمشروع الجديد، حيث شاركوا من خلال حفل غنائي أقيم بمحافظة الإسماعيلية في وجود محافظها، وعدد كبير من الجمهور الذي أصر على الحضور.

وقررت لطيفة إحياء الحفل وهي ترتدي زيا مموها مقاربا للزي الخاص بالجيش المصري، في تحية للقوات المسلحة، وتم تكريمها في نهاية الحفل.

كما شارك الفنان المصري محمد الحلو، بالإضافة إلى الفنانة غادة رجب التي قدمت أغنية "أحلف بسماها وبترابها".

إلى جوار الغناء تواجدت الفنانة لبلبة التي حرصت على تقديم كلمة للجمهور، وكذلك الموسيقار هاني مهنا رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية، وأكدت لبلبة في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنها قطعت إجازة المصيف الخاصة بها، وحضرت إلى الإسماعيلية حيث كانت في "مارينا"، مشيرة إلى أنه سيكون هناك العديد من الحفلات المقبلة التي ستحضرها بالإسماعيلية، وتمنت لبلبة أن يمنحها الله العمر من أجل أن ترى القناة الجديدة بعد أن يتم حفرها، خاصة أنها في قمة الفرحة، بسبب هذا المشروع الوطني العظيم.

فيلم تسجيلي عن القناة

على الجانب الآخر، حاول المخرج مجدي الهواري أن يدعم المشروع بطريقته الخاصة، حيث قام بإخراج فيلم تسجيلي عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، واستعان فيه بالعديد من مشاهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع من أجل الإعلان عن البدء فيه.

واستغرق الإعداد للفيلم أكثر من أسبوعين، حيث قام بتصوير ثماني ساعات، استخلص منها في النهاية 5 دقائق هي مدة الفيلم التسجيلي، الذي قام المخرج بتسليمه، وعرض الإعلان الأول له قبل أيام من خلال عدد من القنوات الفضائية.

أما هشام عباس فقد اختار أن يدعم المشروع من خلال أغنية جديدة سيطرحها، وتحمل اسم "بالعرق والدم" والتي تتولى إنتاجها مجموعة MBC وذلك بحسب ما أكده هشام عباس لـ"العربية.نت"، مشيرا إلى كونهم يقومون بالانتهاء من الأغنية في الوقت الحالي، ولكنه لا يعلم الموعد الذي سيطرح فيه الكليب الخاص بها.

وعن مشاركته الدائمة في المناسبات الوطنية بأغنيات، مثلما شارك في أوبريت "تسلم الأيادي"، تمنى عباس أن تؤدي الأغنية مهمتها في النهاية، وأن تنال إعجاب الجمهور، وتقوم بتحميسهم حينما تعرض.