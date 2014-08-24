نوره العميري: أرتاح لطارق العلي ولم أبتعد عن الغناء

أكدت الفنانة الكويتية الشابة نوره العميري على أن برنامج المنوعات "واي فاي" الذي قدمته "أم بي سي" خلال الدورة الرمضانية الماضية يتطلب لياقة فنية عالية ونماذج متطورة من الفنانين لتلبية احتياجات مثل هذه التجربة تلفزيونية ولفتت في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أنها ترتاح للممثل الكوميدي طارق العلي. كما أكدت أنها لم تبتعد عن الغناء.

وعن ابتعادها عن الغناء، قالت الفنانة نوره العميري في تصريحها لـ"العربية.نت": "لم أبتعد عن الغناء بالمعنى الدقيق للمفردة فأنا في – واي فاي – كنت أغني، وأنا في مسرحيتي الأخيرة "أمينة"، مع المخرج محمد الحملي أغني أيضاً، وكان الغناء "لايف" وبشكل يومي. والأمر سيان في كل التجارب التي قدمتها من بينها برنامج المنوعات "لو باتري" مع الفنان محمد الحملي".

وحول تعاونها مع النجم الكوميدي طارق العلي قالت: "أرتاح شخصياً للتعاون مع النجم الكوميدي طارق العلي، الذى قدمت معه "سلسلة الفلتة" وعددا من الأعمال الدرامية والمسرحية. وهو من النجوم الذين يمتلكون طاقة فنية متجددة، وأعربت عن سعادتها للمشاركة في كافة أعماله الأخيرة، كاشفة عن وجود مشاريع يتم التحضير لها في الفترة المقبلة .

إلى ذلك، لفتت العميري إلى أنها تحضر لتجربة مسرحية جديدة تمزج التراث بأسلوب فني متجدد من أجل تطوير العلاقة مع أبناء وشباب الجيل الجديد، الذي بات بعيداً بعض الشيء عن القيم التي تحملها الأعمال الفنية التراثية الجميلة، بحسب قولها.

أما بالعودة إلى "واي فاي"، فأكدت أنها كانت من أشد المعجبات بالمسلسل. وقالت: "ولهذا لا يمكن أن أصف سعادتي حينما وجهت إلي الدعوة للمشاركة في الجزء الأخير من هذه السلسلة التلفزيونية الناجحة. والسبب يعود إلى أنني أنتمي إلى ذات النهج الفني، الذي يتطلب لياقة بدنية عالية، ويمزج بين التمثيل والغناء".

واستطردت شارحة: أنها سرعان ما وجدت نفسها تذوب وسط الفريق وتتأقلم مع أسلوب العمل والأفكار المتجددة التي يقدمها العمل وفريقه الذي يضم مجموعة بارزة من الفنانين السعوديين والخليجيين على حد سواء .