أحلام تطل بقفطان مغربي وتاج مرصع بالأحجار الكريمة

لم يفوت زوج أحلام فرصة حضوره إلى جانب الفنانة الإماراتية فرصة ارتياد الحمام المغربي الذي يحرص على زيارته كلما حل بالبلد، لأنه متيم به على قدر تيمم أحلام بالقفطان المغربي الذي ظهرت به في السهرة الختامية لفعاليات مهرجان أصوات نسائية بتطوان، التي اختتمت يوم أمس.

وفي حضور زوجها مبارك الهاجري، صعدت النجمة الإماراتية إلى الخشبة بعد منتصف ليلة السبت/الأحد وسط حضور جماهيري كبير قدر بأكثر من 25 ألف شخص حضروا لساحة فضاء مسرح المطار، جمهور قال بشأنه المنظمون إنه سجل رقما قياسيا لم يسجله المهرجان في دورات سابقة.

أحلام أطلت على جمهورها الذي حج من مختلف المدن المغربية بقفطان مغربي صمم لأجلها بهذه المناسبة التي حرص من خلالها المنظمون على تتويج النجمة بتاج مرصع بالأحجار الكريمة على يد شابة فازت في مسابقة المواهب الغنائية المغربية، وكان ذلك تنويها بمسار أحلام الفني وتقديرا لطلتها المتميزة في المشهد الفني العربي، هذه الحفاوة جعلتها تقول "بموت فيكم يا بنات المغرب كثير جدا".

وكما أتحفت الملكة أحلام الجمهور بطلتها الباذخة، فإنها أمتعته أيضا صحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، بأجمل ما يحتويه ريبيرتوارها الغنائي، كـ"حبني أو حب غيري"، "قول عني ما تقول"، "لا تصدقونه" و"تدري ليش أزعل عليك"، كما ألهبت حماس الجمهور بأداء أغنية "العيون عينيَّ"، التي قدمتها وهي ملتحفة بالعلم المغربي والإماراتي.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام في لقاء إعلامي نظمته عقب حفلها فجر اليوم الأحد، إن حضورها بالمجان لمهرجان أصوات نسائية بمدينة تطوان المغربية جاء تكريما للصوت النسائي المغربي، وإنها لم تفرض بتاتا نفسها على المهرجان.

وأضافت أنها عندما تلقت اتصالا من اللجنة المنظمة وافقت على الفور، رغم أن سميرة القاسمي عضو مكتب جمعية "أصوات نسائية" أكدت لها أنها كانت مترددة في الاتصال بها على اعتبار أنه ربما كانت لها مطالب مالية كبيرة.

وأكدت أحلام أنها ترغب في العودة مرة أخرى لمدينة تطوان التي سحرتها، مضيفة أن لديها صديقات مغربيات كثيرات تحبهن كثيرا، كما أنها جد معجبة بـ"استايل" لباس أميرات المغرب، خاصة اللباس التقليدي المغربي، مما دفعها للحضور بالقفطان في حفل السهرة الذي كان من تصميم المصممة المغربية كريمة.

وبمناسبة الندوة الصحافية لم يفوت الفنانة أحلام أن تعبر عن اشتياقها للفنان راغب علامة في برنامج "أراب آيدول"، مؤكدة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الفنانة نانسي عجرم قبيل حفلها ودعت لها بالتوفيق، موضحة أن البرنامج همه الأصوات الغنائية وتشجيعها لا غير، مبدية إعجابها بالأصوات المغربية التي اكتشفتها من خلال البرنامج، وعلى رأسهم الفنانة دنيا باطما.

نجاح السهرة وتأخر الندوة الصحافية إلى وقت متأخر من الليل لم يمنع الفنانة أحلام من أن تنشر على صفحتها بموقع "انستاغرام" بعض الفيديوهات من حفلها ومجموعة من الصور بالستايل المغربي الذي ظهرت به بالحفل.