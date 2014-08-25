سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنغر" قلبهماعلى إسرائيل"

بعد انطلاق حملة لمقاطعة إسرائيل ثقافياً من قبل بعض النجوم في أميركا، قررت جمعية CCFP Creative Community for Peace التصدي لها.

وقد نجحت تلك الجمعية باستقطاب حوالي 200 من أقطاب هوليوود، من أجل تأييد إسرائيل وعدم السماح "بالاستفراد بها" وفق العبارة التي استعملت في العريضة.

ولعل أبرز الموقعين على حملة كارهي فلسطين وغزة تحديداً، النجمان سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيغر، إضافة إلى الستاند آب كوميديان الأميركية سارة سيلفرمان، والممثلة والمغنية البريطانية ميني درايفر، والموسيقي الجامايكي زيغي مارلي، والممثل والمخرج الكندي سيث روغن، فضلاً عن الممثل الأميركي كيلسي غرامر، ورئيس مجلس إدارة شركة HBO ومديرها التنفيذي ريتشارد بيلبر ونظيره في MGM غاري باربر وآخرون.

فهؤلاء اعتبروا أن إسرائيل هي المظلومة، وبالتالي يجب ألا تترك وحدها ليستفرد بها الفلسطينيون. إنه الموقف الذي يلخص وقوف النجوم مع المعتدي في وجه المعتدى عليه.