نوال الزغبي تلهب حفل انتخاب ملك جمال لبنان

تألقت النجمة نوال الزغبي ليل أمس في حفل انتخاب ملك جمال لبنان حيث قدمت أكثر من وصلة غنائية من أرشيفها الفني.

أطلت بفستانها الخمري فألهبت الحضور الموجود في الصالة والذي ردد أغنياتها ومنها "غريبة هالدني، ألف ومية، ويا شاغلني، فكان الحماس سيد الموقف وعلا التصفيق في المسرح.



قدمت الحفل الساهر الإعلامية رتا حرب التي سألت نوال عن رأيها بالشباب المشاركين في حفل انتخاب ملك جمال لبنان فتمنت الزغبي أن يشاركها الفائز في كليبها القادم.

تحدثت الزغبي خلال السهرة عن جديدها فقالت إنها تحضر لإطلاق ألبومها الجديد الذي سيصدر قريبا والذي جهزت منه أغنيتين واحدة باللهجة المصرية والثانية باللهجة اللبنانية وهي محتارة أي أغنية منهما ستطلقها خلال أيام.

وعن سبب عدم مشاركتها في لجنة تحكيم انتخاب ملك جمال لبنان فقالت إنه يشرفها المشاركة لكنها لا تستطيع بسبب انشغالها بتأدية أغنياتها على المسرح.

وشارك في حفل ملك جمال لبنان 17 شاباً ثم بقي 10 للمرحلة النهائية إلى أن وصل العدد إلى 5 صنف بينهم الملك ربيع الزين والوصيف الأول والثاني والثالث والرابع... بحضور عدد من الوجوه الاجتماعية والإعلامية والفنية منهم الفنانة مادونا ومصمم الأزياء زهير مراد.

أما لجنة الحضور فكانت مؤلفة من عدد من الشخصيات: النائب إيلي ماروني، الممثلة والفنانة ميرفا القاضي، دكتور جو كرم، ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني، الدكتور نادر صعب والمخرجة ميرنا خياط، وسيدة الأعمال وفاء سيقلي.

في نهاية السهرة تم الإعلان عن الفائز وهو ربيع الزين، الوصيف الأول جان بول بيطار، الوصيف الثاني إيلي جرجس، والثالث كامل رعد والرابع محمد عقل أما الشخصية الأكثر فوتوجينيك كانت للمشترك ألفين ضاهر.

