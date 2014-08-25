يوم كامل مع نانسي عجرم في شوارع كان الفرنسية

رافقت كاميرا "صباح العربية" الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال زيارتها لمدينة "كان" الفرنسية، حيث أحيت حفلاً فنياً في فندق "ماجيستيك باريير".

وفي يوم وصفت نانسي الطقس فيه بالجميل، تجولت النجمة اللبنانية ومراسل "العربية" في شوارع كان، لتتحدث عن العمل والموضة والسفر والأمومة.

ومن أمام فندق "ماجستيك باريير" قالت نانسي: "عادة أزور البلد الذي سأقيم فيه حفلا فنيا بيوم واحد لعمل البروفات للفرقة والصوت والتعرف إلى المكان، وأيضاً لأتحضر نفسياً، لأنني كل مرة أتعرف إلى جمهور جديد".

وعن قضاء أوقاتها في كان قالت إنها تشعر بالراحة في شوارع المدينة الفرنسية، إضافة إلى أنها تقضي الوقت في التسوق والراحة وعمل "البرونزاج".

وقالت إنها تفضل أن تعمل "spa" خارج لبنان لأنه ليس لديها الوقت لذلك، وقالت "إذا كان لدي وقت فراغ فأفضل أن أقضيه مع أطفالي".

وعن ممارسة الرياضة في السفر قالت "أمارس الرياضة على حسب وقتي، وربما أذهب إلى النادي الرياضي في الفندق الذي أقيم فيه".

وخلال الجولة، توقفت نانسي مع المعجبين والمعجبات لأخذ الصور التذكارية معها.

وتحدثت نانسي عن الأوضاع السياسية في الوطن العربي، وقالت "إن ما يحدث يحزننا، ونحن لا نملك كفنانين سوى صوتنا لإدخال الفرح في قلوب الناس".

ونانسي التي غنت للبنان ومصر وللسلام بشكل عام، تعتبر انطلاقتها الفنية من مصر، لأن أول حفلة ناجحة بعد ألبوم "اخصمك آه" كانت في عيد شم النسيم هناك، ومنه لمست النجاح المدوي للألبوم.

وعن حياتها العائلية، قالت إنها عندما تذهب للتسوق تجد نفسها تتسوق لطفلتيها، وقالت "كثيرا ما أتخيل ابنتي أمامي عندما أقف على المسرح".

وتجولت نانسي في محلات الموضة العالمية في كان، وقالت إن "المرأة بشكل عام تحب الموضة، وأكيد أنا كذلك".

وردا على سؤال حول إن كانت بخيلة أو كريمة أو اقتصادية في المادة قالت "أنا لا أحرم نفسي من شيء، ولكن تعلمت من تجارب فنانات الجيل السابق أن لا أعيش كل يوم بيوم بالنسبة للمادة".