زهرة الخرجي: سأحوّل صراعي مع السرطان لعمل سينمائي

أكدت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي أنها تفكر جديا في تحويل صراعها الطويل ضد مرض السرطان إلى عمل روائي سينمائي، من أجل توثيق تلك المرحلة الهامة من حياتها والتشديد على أهمية الثقة بالخالق العظيم، والإيمان بمقدرة الذات على مواجهة الأمراض والمصاعب.

وأشارت الخرجي، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إلى أنها تعيش حاليا حالة من النشاط الفني، حيث أطلت على جمهورها هذا العام من خلال أربعة أعمال درامية ساهمت في تعويض الغياب الاضطراري الذي عاشته خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة خضوعها للعلاج المكثف في بريطانيا، حيث تم استئصال العديد من الأورام السرطانية.

ووصفت الخرجي تلك المرحلة بأنها "مرحلة اختبار حقيقي للذات في مواجهة المصاعب، وأهمية الإيمان بالخالق العظيم في مواجهة هكذا ظروف ومصاعب".

وأضافت الخرجي: "خلال فترة المرض فكرت في كتابة وتوثيق عدد من المراحل الهامة. بالذات مرحلة العلاج الكيمياوي التي سقط خلالها شعري بالكامل، إضافة إلى حالة الإعياء والتعب. وبعد فترة العلاج والشفاء التام، شرعت مجددا في كتابة جوانب أخرى من تلك المرحلة الاستثنائية، ولم يعد أمامي إلا العمل على تجميع تلك الكتابات واللحظات والأيام الصعبة في إطار عمل سينمائي أو تلفزيوني متكامل".

وتابعت: "لقد حرصت على أن تكون تلك الأيام الصعبة بمثابة الدرس للجميع، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الدروس الكبيرة الناتجة عن مواجهة اللحظات الصعبة والقاسية".

وكانت الفنانة زهرة الخرجي قد شاركت خلال الدورة الرمضانية الماضية في عدة أعمال درامية، من بينها مسلسلات "ثريا" و"للحب كلمة" و"حب ولكن"، وعدد آخر من الأعمال.