فان دام يرسل تهنئة صوتية للسقا بمناسبة "الجزيرة 2"

عبر رسالة صوتية نشرها من خلال قناته الرسمية على موقع "YouTube"، أرسل النجم البلجيكي فان دام تهنئة إلى الفنان المصري أحمد السقا بمناسبة فيلمه الجديد "الجزيرة 2" الذي يقوم بتصويره في الوقت الحالي، على أن يتم عرضه في عيد الأضحى المقبل.

عشرون ثانية هي مدة الفيديو الذي قام بنشره أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيها فان دام أن صديقه وليد، في إشارة إلى المهندس وليد التالبني وهو صديق مشترك بين الثنائي، قام بإخباره أن السقا يقوم بتصوير فيلم جديد في الوقت الحالي، في إشارة إلى الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، وهو ما دفع فان دام إلى تهنئته وتمنى له ولفريق العمل ولأسرته كامل التوفيق، وذلك حتى يلتقيا قريباً.

وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" الذي عرض الجزء الأول منه قبل سبع سنوات، حيث شارك في بطولته محمود ياسين وهند صبري وزينة، وهو من تأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة، بينما يشارك في الجزء الثاني عدد من الوجوه التي لم تشارك في الجزء الأول ومن بينهم، خالد صالح والفنان الشاب أحمد مالك، على أن تغادر زينة أحداث الجزء الجديد.

هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها السقا بنجم هوليود فان دام، حيث سبق وأن نشر أحمد السقا فيديو للثنائي حيث جمعتهما مكالمة عبر "Skype" من أجل الاتفاق على تفاصيل فيلم سينمائي سيجمعهما، وذلك في نهاية العام الماضي، خاصة وأنه من المقرر أن يقوم فان دام بتصوير فيلم تدور أحداثه في المنطقة العربية، على أن يشارك في بطولته مجموعة من أبطال الوطن العربي، من بينهم أحمد السقا، ولكن الأخير لم يفصح عن أية معلومات بخصوص الفيلم ومتى سيتم تنفيذه أو البدء فيه.

