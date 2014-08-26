"الأحمر" يشعل حفل توزيع جوائز "إيمي"

تألقت نجمات هوليوود كريستينا هندريكس، جينيوري جونز، وكلير دينز وغيرهن بفساتين حمراء اللون خلال حفل توزيع جوائز مهرجان "إيمي"، في دورته الـ66، والذي أقيم على مسرح نوكيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وسيطر اللون الأحمر بشكل لافت على الحفل، حيث ظهرت جوليانا رانسيك، وهايدي كلوم، وجوليا لويس دريفوس، إلى جانب نجمات أخريات يرتدين فساتين قرمزية اللون، حسب ما جاء في صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

وخطفت بطلتا مسلسل "ماد مين"، كريستينا هاندريكس، وجانيوري جونز، الأنظار بسبب فساتينهما الحمراء المذهلة، حيث بدت كريستينا غاية في الروعة بفستان أحمر مصنوع من الساتان ومرصع بالذهب عند الخصر، بينما بدت شريكتها في المسلسل جانيوري غاية في الأناقة بفستانها الأحمر الطويل.

كما ظهرت النجمة كلاري دانيس في فستان "دانتيل" أحمر، ذات طبقة شفافة من الظهر، وحزام جلد رفيع حول خصرها، ما جعلها تبدو كملكة.

وفضلت الممثلة الأميركية سارة هايلاند نجمة مسلسل "الأسرة الحديثة" ارتداء تنورة واسعة طويلة ذات لون قرمزي أيضاً ليظل الأحمر سيد الموقف.

وبعيداً عن الأحمر اختارت بعض النجمات ألوانا مختلفة، حيث ظهرت الممثلة جوليا روبرتس، بفستان قصير أزرق داكن، جعلها متألقة وأنيقة للغاية، بينما طلت صوفيا فيجارا بثوب أبيض أنيق.

أما جوليانا مارجيولوس البالغة من العمر 48 عاما فبدت غاية في الأناقة بفستان جمع الأبيض والأسود، وتم ترشيحها للحصول على أفضل ممثلة عن الموسم الخامس للمسلسل الدرامي "الزوجة الصالحة".