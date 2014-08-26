"بريكينغ باد" و"مودرن فاميلي" يحصدان جوائز إيمي

توج "بريكينغ باد" و"مودرن فاميلي" أفضل مسلسلين هذه السنة في حفلة توزيع جوائز إيمي التلفزيونية التي كرمت روبن وليامز الذي انتحر منذ عدة أيام.

وحاز "بريكينغ باد" من إنتاج "ايه ام سي" جائزة إيمي أفضل مسلسل درامي مساء الاثنين للسنة الثانية على التوالي. وفاز المسلسل الشهير الذي أوقف قبل عام تقريباً بعد 5 مواسم أيضاً جوائز أفضل ممثل (بريان كرانستون) وأفضل ممثل وممثلة في دور ثانوي (ارون بول وآنا غون) في مسلسل درامي وأفضل سيناريو كذلك.

أما "مودرن فاميلي" الذي تبثه محطة "ايه بي سي" فقد حاز جائزة أفضل مسلسل كوميدي للسنة الخامسة على التوالي وهو عدد قياسي يتساوى فيه مع مسلسل "فرايزر" (1994-1998).

وحصد المسلسل أيضاً جوائز أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل كوميدي (تاي باريل) وأفضل إخراج (غايل مانكوسو).

وفازت جوليانا مارغليس بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "ذي غود وايف". وسبق أن فازت بالجائزة العام 2011.

واختيرت جوليا لويس-ريفوس أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي للمرة الثالثة على التوالي عن دورها في مسلسل "فيب".

وفاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي جيم بارسونز عن دوره في مسلسل "بيغ بانغ ثيوري" وهي الرابعة له بفضل هذا العمل الناجح.

وكرم الممثل بيلي كريستال صديقه روبن وليامز "ألمع نجمة في مجرة الكوميديا" والذي صدم انتحاره قبل أسبوعين العالم بأسره.

وأضاف بيلي كريستال بتأثر واضح: "كان يضحكنا في التلفزيون والسينما والمسارح.. والمستشفيات. كنا صديقين فعلاً".

