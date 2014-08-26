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10 من أجمل إطلالات حفل Emmy Awards

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
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جاءت إطلالات النجمات على البساط الأحمر في حفل Emmy Awards 2014 الذي جرى البارحة في مدينة لوس أنجلوس عادية جداً، مما يدفعنا إلى التساؤل: هل النجمات بتن يبحثن عن البساطة أكثر من التميّز في إطلالاتهن أم أن المصممين باتوا يفتقرون إلى لمسات الابتكار التي تجعل من تصاميمهم محط أنظار متتبعي الموضة؟

نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards

الأبيض والأحمر كانا اللونين المفضلين لدى نجمات هذا الحفل، فقد تألقت صوفيا فيرغارا بثوب أبيض طويل من Roberto Cavalli وتزيّنت بمجوهرات من الماس والزمرد. الأبيض كان أيضاً خيار تايلور شيلينغ و كاميلا ألفيز اللتين تألقتا بتصاميم حملت توقيع Zuhair Murad.

نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards

أما اللون الأحمر فتجلّى في تصاميم تجمع بين البساطة والأناقة، فاختارت جنيوري جونز ثوباً أحمر واسعا من الأسفل من Prabal Gurung، أما كلير دينز فاختارت ثوباً من الدانتيل الأحمر من Givenchy فيما ارتدت جوليا لويس-دريفوس ثوباً أحمر طويلا يزيّنه حزام عند الخصر من Carolina Herrera.

نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards

النجمة جوليا روبرتس كانت الأكثر أناقة في هذا الحفل بثوب أسود قصير من Elie Saab كما تألقت كيري واشنطن بثوب أصفر مميز من Prada. وقد اختارت هايدي كلوم ثوباً طويلاً خال من التعقيدات من Zac Posen وتألقت آنا غون بثوب مطرَز عند الصدر من Jenny Packham.

نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards
نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards نجمات مهرجان جوائز إيمي Emmy Awards

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