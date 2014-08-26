10 من أجمل إطلالات حفل Emmy Awards

جاءت إطلالات النجمات على البساط الأحمر في حفل Emmy Awards 2014 الذي جرى البارحة في مدينة لوس أنجلوس عادية جداً، مما يدفعنا إلى التساؤل: هل النجمات بتن يبحثن عن البساطة أكثر من التميّز في إطلالاتهن أم أن المصممين باتوا يفتقرون إلى لمسات الابتكار التي تجعل من تصاميمهم محط أنظار متتبعي الموضة؟

الأبيض والأحمر كانا اللونين المفضلين لدى نجمات هذا الحفل، فقد تألقت صوفيا فيرغارا بثوب أبيض طويل من Roberto Cavalli وتزيّنت بمجوهرات من الماس والزمرد. الأبيض كان أيضاً خيار تايلور شيلينغ و كاميلا ألفيز اللتين تألقتا بتصاميم حملت توقيع Zuhair Murad.

أما اللون الأحمر فتجلّى في تصاميم تجمع بين البساطة والأناقة، فاختارت جنيوري جونز ثوباً أحمر واسعا من الأسفل من Prabal Gurung، أما كلير دينز فاختارت ثوباً من الدانتيل الأحمر من Givenchy فيما ارتدت جوليا لويس-دريفوس ثوباً أحمر طويلا يزيّنه حزام عند الخصر من Carolina Herrera.

النجمة جوليا روبرتس كانت الأكثر أناقة في هذا الحفل بثوب أسود قصير من Elie Saab كما تألقت كيري واشنطن بثوب أصفر مميز من Prada. وقد اختارت هايدي كلوم ثوباً طويلاً خال من التعقيدات من Zac Posen وتألقت آنا غون بثوب مطرَز عند الصدر من Jenny Packham.