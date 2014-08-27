دينزل واشنطن يحقق "العدالة" بطريقته الخاصة

في فيلمه الجديد "العدالة"، يخوض الممثل الأميركي دينزل واشنطن مغامرات مثيرة، حيث يمثل دور عسكري متقاعد، ويعمل من أجل تكريس بداية جديدة، تختلف عما عاشه من مغامرات وتحديات خلال فترة عمله الرسمي.

ويعتبر النجم الأميركي دينزل واشنطن واحداً من أهم نجوم الشباك في هوليوود بين جميع النجوم، حيث يمتلك فرصا قد لا تتاح لغيره من كبار النجوم من البيض أيضا.

ويرصد الفيلم شيئا عن العالم السفلي في أميركا. وكتب الفيلم ريتشارد وينك الذي كتب عدة أفلام من بينها الجزء الثاني من فيلم "اكسبندابل". وشارك في الكتابة مايكل سلوان كتب النسخة التلفزيونية.

والفيلم من إخراج الأسمر انطوان فوكيا الذي أخرج أفلام "سقوط الألمبيوس" وشوتر" و"يوم التدريب" 2001.

وتشارك دينزل واشنطن، كلوي غريس مورتيز ومارتون كوزاكس ودايفيد هاربور بدور الشرير.

و"ذي ايكولايزر" مبرمج للعرض في الأسواق العالمية، اعتبارا من سبتمبر .