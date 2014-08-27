غدير صفر: العمل مع الكبار وسام في مسيرتي الفنية

شددت الفنانة الكويتية غدير صفر بأن عملها مع النجوم الكبار، وخاصة الفنانين عبدالحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله وحياة الفهد، هو بمثابة الوسام في مسيرتها الفنية.

وأشارت إلى أن تلك التجارب تمثل الدافع لمزيد من المثابرة والعطاء الفني.

وقالت الفنانة غدير صفر في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إن جملة التجارب التي قدمتها والتي ارتبطت بكبار نجوم الحركة الفنية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي خلقت لديها حالة من التحدي للكينونة بمستوى الثقة التي منحت إياها.

وألمحت غدير إلى أنها تجاوزت مرحلة الانتشار أو المجاملات التي قد يضطر إليها الفنان في المراحل الفنية الأولى. وهي تشعر بكثير من المسؤولية بعد السنوات العشر التي مرت بها والتي حرصت من خلالها أن تنوع في اختياراتها وأن تغطي كافة مفردات الحرفة الفنية من التلفزيون إلى الإذاعة مروراً بالمسرح.

وحول تجربتها الأخيرة مع النجم القدير عبدالحسين عبد الرضا في مسلسل "العافور"، قالت: "لا يمكن وصف سعادتي بهذه التجربة التي جمعتني مع أحد أهم عملاقة الدراما الخليجية والذي كان نعم الموجه والمعلم.. وأما حرصه على متابعة تصوير كافة المشاهد وإبداء الملاحظات ففجرت بداخلي أحاسيس التحدي اعتزازاً بتلك الثقة الغالية التي تشرفت بها".

وحول جديدها، قالت الفنانة غدير صفر: "خلال أيام قليلة ينطلق تصوير أحدث أعمالي وهو المسلسل الاجتماعي "أنيسة الونيسة" بالاشتراك مع الفنانة المحبوبة شجون الهاجري، والمسلسل من تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج منير الزعبي.

