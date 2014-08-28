لأول مرة.. لوحة للفنان سلفادور دالي تحط بأبوظبي

اللوحة الأصلية للفنان السريالي سلفادور دالي التي شكلت مصدر إلهام للعرض العالمي المسرحي "لافيريتا" الذي يوثق حياة هذا الفنان الشهير تعرض في أبوظبي.

وقالت باتريس سياد، وهي فرنسية عضو بالفرقة "اللوحة هذه رسمها دالي لتقديمها خصيصاً لباليه "TRISTAN وISEULT" في دار أوبرا Metropolitan بمدينة نيويورك. "لافيريتا" أحد أهم العروض العالمية الذي ألفه وأخرجه Daniele Finzi Pasca الذي أبدع في تصميم عرض "كورتيو" لـ"سيرك دو سوليه" المشهور عالمياً.

من جانبه، قال رولاندو تركويني إيطالي، عضو بالفرقة "اللوحة على المسرح لعبت دور ممثل رئيسي، لذلك وضعناها في المقدمة واستخدمناها في عدة مشاهد من العرض. الحقيقة والخطا على المسرح وفي الحياة هي العلاقة الوطيدة بين عرض لافيريتا واللوحة".

اللوحة التي رسمها الفنان السيريالي الإسباني سلفادور دالي عام 1944 تحمل اسم MAD TRISTAN أي "تريستان المجنون "طولها نحو 9 أمتار وعرضها 15 مترا، فقدت في الأربعينيات وعادت وظهرت في عام 2010 تحط رحالها للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

لافيريتا والتي تعني بالإيطالية الحقيقة يشارك فيها 13 فنانا يؤدون على مدى 90 دقيقة لوحات تعتمد على الخفة والتوازن.

ويقول ستيفان جانتيليلني فرنسي، عضو بالفرقة "نقوم بجولات عدة منذ عام ونصف في أوروبا وأميركا الجنوبية. نتمرن عادة 3 ساعات قبل العرض. نحن نعمل كفريق واحد ونكمل بعضنا بعضا، فإذا تعرض أحدنا لكسر أو عارض صحي فهو يبقى على المسرح لتأدية الحركات البسيطة، فوجوده مهم بالنسبة لنا".