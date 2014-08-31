محمد رمضان يتراجع ويخوض دراما رمضان المقبل

أعلن الفنان محمد رمضان خوض مغامرة جديدة على الرغم من تأكيد الفنان محمد رمضان في مقابلة سابقة مع "العربية.نت"، عدم خوضه لدراما رمضان المقبل، واكتفائه بما حققه في مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في الموسم السابق عبر شاشة "MBC مصر"، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، خوفاً من أن يؤثر الأمر على متابعة الجمهور له في السينما.

وكشف الفنان الشاب عن تحضيره لمسلسل جديد يحمل اسم "ولاد محروسة"، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج إسلام خيري، على أن يتولى إنتاجه اللبناني صادق الصباح، الذي أنتج له المسلسل الأخير.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد المنتج صادق الصباح أنه حينما تعاقد مع محمد رمضان قبل مسلسل "ابن حلال" كان التعاقد ينص على تقديم مسلسلين، وليس واحدا فقط، وأن الاتفاق كان ينص على أن يكون العمل الثاني في عام 2016.

غير أن ما حدث، هو طلب محمد رمضان نفسه أن يقدم المسلسل الثاني في شهر رمضان المقبل، وعدم الانتظار إلى العام بعد المقبل، وهو ما أخبر به المنتج في السحور الذي أقامه على شرف المسلسل، معتبراً أن السبب فيما جرى يعود إلى كون رمضان رأى أنه حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسل "ابن حلال"، وترك بصمة فنية واضحة، وهو ما جعله يقرر أن يكون المسلسل في العام المقبل، وألا ينتظر لعامين آخرين، لذلك جرى التريث حتى تم العثور على الموضوع الدرامي المناسب للمسلسل، وحينما اتفقوا عليه قرروا الإعلان عن تفاصيله.

مرحلة التحضيرات

وأوضح المنتج أن الفريق مازال في مرحلة التحضيرات، حيث لم ينتهِ المؤلف حسين مصطفى محرم من كتابة سوى ثلاث حلقات فقط، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير العمل في شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان، وينتهي تصويره قبل حلوله بفترة كافية، خاصة أنهم لم يستقروا على فريق العمل بأكمله حتى اللحظة.

وحول تسويق العمل، وعما إذا كان ينوي الصباح بيعه لشبكة "MBC" مثلما قدم لهم في الموسم الماضي مسلسلي "دهشة" و"ابن حلال"، اعتبر الصباح أن الأمر لم يتم الاتفاق عليه بعد، خاصة أنه مازال سابقا لأوانه.

وفي الوقت الذي أعلن فيه رمضان عن خوضه لدراما رمضان المقبل، فإنه يستعد أيضا لخوض سباق عيد الأضحى المقبل، وذلك من خلال فيلم "واحد صعيدي" الذي يشاركه بطولته راندا البحيري، ومن تأليف الراحل عبدالواحد العشري، بينما يخرجه إسماعيل فاروق، وهو العمل الذي تأجل على مدار سنوات، ويطل من خلاله رمضان بشخصية كوميدية للمرة الأولى.