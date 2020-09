مصر.. برامج الرقص تغزو القنوات الفضائية

لن يكون برنامج "الراقصة" الذي أعلن عن عرضه ابتداء من مساء الاثنين، هو الوحيد الذي سيكون مخصصا للرقص، وذلك بعدما أعلنت قناة "النهار" عن تقديمها للنسخة المصرية من برنامج "So You Think You Can Dance".

حالة من الجدل أثيرت في أعقاب إعلان قناة "القاهرة والناس" عن تقديم برنامج "الراقصة" الذي تشارك الراقصة دينا إلى جوار السيناريست تامر حبيب والفنانة فريال يوسف، في لجنة التحكيم الخاصة به.

وكانت هناك حالة من الهجوم من قبل البعض على صناع البرنامج، الذي تم تأجيل عرضه قبل أشهر، بسبب ما سمته القناة وقتها، الظروف التي تمر بها مصر، وسقوط ضحايا من القوات المسلحة والمدنيين، وهو ما تعذر معه عرض البرنامج.

إلا أن صناعه وجدوا في الفترة الحالية وقتا مناسبا لعرضه، من أجل التنافس بين الراقصات، على أن تكون هناك فائزة في فئة الرقص الشرقي في نهاية البرنامج.

ومع حملة الهجوم على البرنامج قبل بدء عرضه، اختار المؤلف تامر حبيب عضو لجنة التحكيم، أن يرد من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال "لمحبي الرقص الشرقي، والازدواجيين والمتناقضين والهجوميين والباحثين عن الشهرة، الاثنين سيبدأ عرض برنامج "الراقصة".

وأكمل قائلا "اللى حابب يتفرج ويستمتع، واللي حابب ينتقد على أساس وبالذوق أهلا وسهلا، واللى مش حابب والموضوع برة دايرة اهتمامه، مايتفرجش وبرضوا أهلا وسهلا، أما الحالات المرضية فربنا يتولانا ويتولاهم برحمته".

نيللي كريم تختار الراقص المفضل

وعلى الجانب الآخر، تستعد قناة "النهار" لعرض النسخة المصرية من برنامج "So You Think You Can Dance" وذلك نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تشارك الفنانة نيللي كريم عضوة في لجنة التحكيم، التي ستقوم في نهاية البرنامج باختيار الراقص المفضل ومنحه جائزة مالية، خاصة أن البرنامج يقوم على التبارز بين المتنافسين أمام بعضهم، واختيار الأفضل.

وكانت نيللي كريم قد بدأت مسيرتها الفنية كراقصة باليه بالأساس، وهو السبب الذي تم اختيارها من أجله، خاصة أن لديها خلفية عما ستقوم به في البرنامج، الذي صورت معظم حلقاته بالفعل في العاصمة اللبنانية بيروت، ويشارك إلى جوار نيللي كريم في لجنة التحكيم عدد من المدربين المتخصصين الذين سيتم الكشف عنهم خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أكد إبراهيم حمودة رئيس قناة "النهار"، أن البرنامج كان من المفترض عرضه قبل شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله، مشيرا إلى كون باقي أعضاء لجنة التحكيم المشاركين إلى جوار نيللي كريم هم من لبنان، موضحا أن البرنامج الذي قدمت منه أكثر من عشر نسخ أميركية، سيحتوي على أقسام لمختلف الرقصات.