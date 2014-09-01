نجمات "البندقية".. إطلالات ببريق لافت

شكل مهرجان البندقية السينمائي، بدورته الـ71، مناسبة تستعرض خلالها النجمات إطلالات متجددة على البساط الأحمر.

وكان من اللافت تصاميم مجموعة Armani Prive التي ارتدتها كل من الممثلة الإيطالية لويزا رانييري، والممثلة الكندية سارة غادون، فقد تألقت الأولى بثوب أنيق باللون الكحلي، أما الثانية فاختارت ثوباً طويلا بتدرّجات البيج.

كما كانت أزياء Alberta Ferretti مميزة، حيث اختارت العارضة الإثيوبية ليا كيبيدي من تصاميمها ثوباً أسود طويلا، أما العارضة البرازيليّة أليسندرا أمبروزيو فتزيّنت بثوب أحمر طويل، فيما اختارت العارضة الفرنسيّة كونستانس جابلونسكي ثوباً بلون البيج من الدار نفسها. وقد اختارت العارضة الإيطاليّة بيانكا بالتي ثوباً أسود مطبّعا بالورود الحمراء من Dolce&Gabbana، أما المخرجة اللبنانية نادين لبكي فتألقت بثوب أسود مطبّعا من Elie Saab واختارت النجمة إيما ستون ثوباً من التول باللون الأخضر الداكن، يحمل توقيع Valentino.

ومن أبرز الإطلالات، المغنّية شارلوت غينسبورع التي أطلت بثوب من توقيع Louis Vuitton، ومقدّمة البرامج فيكتوريا بونيا بثوب أحمر داكن. كما تألقت الممثلة الإيطاليّة إيلينا بارولو بثوب أخضر مطرّز والممثلة الصينيّة زاو واي بثوب ورديّ من Vivienne Westwood.