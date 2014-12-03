انجلترا: معلومات جديدة بقضية رفات الملك ريتشارد 3

لطالما شغل مقتل الملك ريتشارد الثالث العديدين واعتبروه لغزا حاولوا مرارا اكتشاف خباياه، وقد حاول علماء وباحثون وروائيون تسيلط الضوء على شخصية ريتشارد الثالث وفترة حكمه وما تخللها من أحداث تاريخية هامة..

الرفات التي عثر عليها أسفل ساحة ركن سيارات في عام 2012، جاءت تحاليل "الدي ان إيه" التي أجراها باحثون في جامعة ليستر، لتؤكد الحمض النووي من العظام، تطابق عينات الحمض النووي من نسل عائلة الملك ريتشارد الثالث.

وقال الدكتور توري كينغ اختصاصي علم الوراثة جامعة ليستر "نحن نعتقد بنسبة تصل إلى 99.999 بالمائة أن هذه بقايا الملك ريتشارد الثالث مع بعض التحفظ، لأننا نعتقد في الواقع ان تكون النسبة الأقرب لهذا الاحتمال هي 99.99999".

ودام حكم الملك ريتشارد الثالث لبريطانيا سنتين فقط بدءا من عام 1483 إلى 1485، ولقي حتفه في سن ناهز 32 عاما في معركة بوسورث عام 1485، حيث وضعت وفاته نهاية لما عرف بـ"حرب الوردتين"، وهي صراع دموي على عرش انجلترا استمر 30 عاما بين عائلة يورك التي ينتمي لها ريتشارد ومنافستها عائلة لانكاستر.

وسميت الحرب، بحرب الوردتين نسبة إلى شعار لانكستر الوردة الحمراء، وشعار يورك الوردة البيضاء، ليكون النصر من حليف أسرة لانكاستر.

