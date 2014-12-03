مهرجان الكويت المسرحي يكرم عبدالحسين عبدالرضا

عبر النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا عن سعادته بمناسبة إعلان مهرجان الكويت المسرحي عن تكريمه خلال دورته الـ15 التي ستنطلق أعمالها من 10 وحتى20 ديسمبر الحالي.

وأكد عبدالرضا، في تصريح خاص بـ"العربية.نت"، أنه سيعود إلى الكويت في مطلع الأسبوع المقبل، قادماً من العاصمة البريطانية حيث يقضي إجازة قصيرة ويجري بعض المراجعات الطبية.

وأشار إلى أنه سعيد بتلقيه خبر تكريمه من قبل مهرجان الكويت المسرحي، الذي يرى أنه أحد المناسبات التي تعمل على تحقيق حراك فني، وتساهم في الحوار المتجدد بين أجيال المسرح في الكويت.

وفي سياق متصل، دعا إلى المزيد من الدعم للمسرح والمسرحيين الشباب، مع الالتفات إلى تكريم أجيال الرواد.

ويقرأ الفنان عبدالرضا حالياً مجموعة من النصوص التلفزيونية الجديدة للموسم الرمضاني المقبل، وحتى الآن لم يستقر على إحدى تلك الأعمال الجديدة لتصويرها.

وكانت تجربته التلفزيونية الأخيرة في مسلسل "العافور" الذي قدمه خلال مضان الماضي.