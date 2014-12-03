زوج الفنانة المصرية صفاء مغربي ينفي وفاتها

نفى المخرج يوسف شرف الدين وفاة زوجته الفنانة صفاء مغربي، ووصف الأمر بـ"الشائعة"، وذلك ردا على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن وفاة الفنانة صفاء ووفاة والدتها بعدها بساعات.

وكتب يوسف شرف الدين على حسابه في فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل.. صفاء في غيبوبة وبيغم عليها من امبارح وقلت ده من بديى لما كانت بدار الفؤاد وحالتها صعبة وقلت بسبب وجع شديد بصدرها من أسبوعين.. ليه كل قلة الأدب دي حسبي الله ونعم الوكيل، وأرجو كل مواقع التواصل الاجتماعى تمسح كل حاجه وأي خبر عشان لو فاقت هتموت من اللي مكتوب حرام عليكوا..ومحدش يتصل بيا التليفون بيفصل كل شويه ايه مصر كلها بتتصل بيا؟؟ ضغطي علي، وأنا اللي هموت من الخضه والشوشره دي كله له حساب معايا، بعدين بس تقوم صفاء بالسلامة وديني اللي عمل كده هياخد عقابه صفاء مغربي عايشة الحمد لله.

من نشر الخبر: الخولي أم إدارة المستشفى؟

وكانت وسائل إعلام مصرية تناقلت خبر وفاة الفنانة المصرية الشابة صفاء مغربي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء إجرائها لبروفات عمل مسرحي على خشبة المسرح. وبعدها بساعات ونتيجة لعدم تحملها فراق ابنتها، صفاء، توفيت والدتها حزنا عليها.

وبحسب ما ذكر المخرج فهمي الخولي، فقد توفيت الفنانة المصرية الشابة صفاء مغربي، قد توفت مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 37 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرَّضت لها، حيث كانت تجري معه بروفات مسرحية "باب الفتوح" بمسرح السلام، وتعرَّضت لإغماءة نُقلت على إثرها للمستشفى، إلى أنه تم إبلاغ إدارة المسرح والمخرج بوفاتها.

ويذكر أن صفاء مغربي، هي زوجة المخرج يوسف شرف الدين، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية مثل "الدالي" و"متخافوش" و"ميراث الريح"، ولديها ابن وحيد اسمه علي.

جدير بالذكر أن "بروفات" المسرحية بدأت منذ أكثر من ثمانية أشهر وتوقفت بعض الوقت بسبب انسحاب بعض الفنانين وترشيح آخرين، كان آخرهم الفنانة لقاء سويدان، التى اعتذرت عن العمل فى المسرحية.

