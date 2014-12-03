"من منهم هو" تمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي

قال الفنان الدكتور نبيل الفيلكاوي، رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي، إن اختيار مسرحية "من منهم هو" للمشاركة في مهرجان المسرح العربي يأتي ترسيخا للمكانة والدور الذي يحتله المسرح الكويتي، وأيضا نظراً للقفزات الإيجابية التي حققتها فرقة المسرح الشعبي في هذه المرحلة من تاريخها، في ظل الاعتماد على جيل الشباب ومنحهم الفرص الحقيقية للإبداع والعطاء.

وأشار الفيلكاوي في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إلى أن "مهرجان المسرح العربي يعتبر الملتقى المسرحي العربي الأهم، حيث تنظمه الهيئة العربية للمسرح التي تعود فكرة تأسيسها ودعمها إلى سمو حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

وألمح الفيلكاوي إلى أن مسرحية "من منهم هو" كانت قد فازت في السابق بجائزة مهرجان الكويت المسرحي، كما مثلت الكويت في المهرجان المسرحي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويذكر أن مسرحية "من منهم هو" من تأليف أحمد العوضي وإخراج الفنان خالد أمين، ومن بطولة أحلام حسن وفاطمة الصفي وعلي الحسيني وأحمد العوضي.

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد أعلنت عن الأعمال التسعة التي ستتنافس على جائزة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، خلال فعاليات مهرجان المسرح العربي، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه العاصمة المغربية الرباط في الفترة ما بين 10-16 يناير 2015.



