العقوبات تتوالى على صفاء مغربي التي ادعت وفاتها

بعد إطلاقها شائعة وفاتها لحصد الشهرة والأضواء، وبعد قرار الصحافة المصرية عدم نشر أي أخبار عنها، مازالت العقوبات تتوالى على الفنانة المصرية صفاء مغربي، حيث قررت إدارة المسرح الحديث المنتج لمسرحية "باب الفتوح"، استبعادها من العمل بعدما أصر مدير المسرح المخرج ياسر صادق على ذلك.

وأرسل ياسر صادق بيانا لمخرج المسرحية فهمي الخولي بالواقعة، وطلب استبعادها من العمل، ووافق الخولي على الطلب.

وقال المخرج في بيان له إن إدارة المسرح الحديث قررت وقف التعامل مع الفنانة صفاء مغربي لما بدر منها من ترويج شائعة وفاتها، مما أضر بالمسرح، وحفاظا على تقاليد المسرح الذي لم يكن يوما ليحتال بحيلة سخيفة كهذه لتستخدم دعاية رخيصة لعمل من إنتاجه، وبناء على ما سبق، قررنا إحضار فنانة أخرى لأداء الدور حتى يتسنى لنا افتتاح العرض في موعده دون تأخير.

القرار الذي اتخذه المخرج وافق عليه نجوم الفن المصري المشاركون في المسرحية، وعلى رأسهم الفنانان يوسف شعبان ومحمد رياض.

وفي تصريحات خاصة لــ"العربية.نت"، أكد الفنان سامي مغاوري، المشارك في بطولة المسرحية، أن القرار تم اتخاذه بالفعل، مساء الأربعاء، وأن هذا الأمر يأتي من قبل إدارة المسرح الحديث والمخرج، حتى لا تتأثر المسرحية بما جرى من قبل صفاء مغربي، وحتى لا يقال إن الأمر جرى من أجل الترويج للمسرحية.

وحول ما إذا كان لنقابة الممثلين دور في معاقبة صفاء مغربي، أكد مغاوري، عضو مجلس النقابة، أنه لن يكون هناك دور للنقابة في هذا الأمر، خاصة أنها ليست عضوا عاملا بالنقابة، لكونها مازالت طالبة تدرس، ولا تعمل بالتمثيل إلا من خلال التصاريح المؤقتة.

على الجانب الآخر، نشر عدد من الفنانين من أصدقاء مغربي رقم هاتفها على مواقع التواصل، طالبين من الجماهير والنشطاء الاتصال بها لتعزيتها أولا، ولتهنئتها بنجاح فيلم الموسم الخاص بها، مؤكدين في سخرية من الواقعة أن الفيلم يحمل اسم " جعلوني ميتة".

الفنانة نادية العراقية، هاجمت صفاء بشدة، وبعدها نشرت صورة شخصية لها بفستان أحمر وكتبت تعليقا ساخرا "أحمر بقي كنت هاطلع ألبس أسود وأروح العزاء.. أنا فرحانة لابنها، لأنه لن يكون يتيما ربنا يسامحها".

وكتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، تعبيرا عن غضبه، شيء "مقزز وقذر"، ثم طالب أن يستعد الجميع لحضور حفل عودة صفاء، مشيرا في نوع من السخرية إلى أنهم سيذهبون لحضور الحفل في ملهى ليلي بعدما كانوا سيذهبون لسرادق العزاء في عمر مكرم.

وكتبت الفنانة الشابة رولا أسير تقول "على صفاء تجنب الأخطاء الخمسة في حالة الوفاة القادمة، وأكدت أن صفاء وزوجها كانا متواجدين داخل شقتهما التي تقع بحي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وقت إعلان الخبر".

وكتبت الفنانة هايدي سليم "نقدم لكم فيلم الموسم"، بطولة صفاء المغربي، وسيناريو وحوار أخت صفاء المغربي، والمخرج زوج صفاء".

وعلّق الشاعر أمير طعيمة على الواقعة بالقول: "الممثلة اللي عمري ما سمعت عنها إمبارح، كلمتين لا أكتر ولا أقل: فيه ناس رغم موتهم بيفضلوا عايشين، وناس مهما عاشوا بيعيشوا أموات".

أما أطرف تعليق فكان من أحد الجماهير الذي كتب على صفحة صفاء نفسها على "فيسبوك" قائلا: "هتعيشي كومبارس وتموتي كومبارس حتى بواب عمارة بيتكم مايعرفكش يا كومبارس".

كانت الممثلة المصرية قد أطلقت شائعة سخيفة تفيد بأنها قد ماتت، وسرعان ما اتهمت أختها الصغرى (13 عاما) بإطلاق الشائعة لتجنب نفسها الانتقادات الحادة.