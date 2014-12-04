الطب الشرعي يحدد 16 ديسمبر لتحليل DNA عز وزينة

أكد عاصم قنديل، محامي الفنانة المصرية زينة، أن مصلحة الطب الشرعي حددت جلسة 16 ديسمبر الحالي موعدا لأخذ عينة الـ DNA من الفنان أحمد عز، بناء على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر، كما حدد الطب الشرعي نفس الجلسة لأخذ عينة تحليل الفنانة زينة والطفلين "عز الدين وزين الدين" لمضاهاتها طبقا لقرار المحكمة.

وأضاف قنديل أنه فور صدور قرار من المحكمة بإحالة القضية للطب الشرعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقرار حتى حددت مصلحة الطب الشرعي جلسة 16 ديسمبر لأخذ العينة من زينة وعز.

على الجانب الآخر، قالت سارة درويش، محامية أحمد عز، إنها أقامت جنحة مباشرة ضد شقيقة الفنانة زينة وجميع الشهود، بتهمة الشهادة الزور في قضية إثبات النسب.

وقالت ردا على نسرين إسماعيل، شقيقة زينة، إنه تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الشهود الزور جميعا، وهم حازم محمد حسن محمد، وإيمان عبدة علي الدسوقي، ونسرين رضا إسماعيل، وهم يعلمون أن هذه الشهادة محض افتراء وتزوير وتنافي الحقيقة المثبتة بالمستندات.

وأضافت المحامية أن شقيقة زينة تقول على مواد القانون إنه خلاف عبثي، فهذا هو العبث والبهتان بعينه، ونرجو ألا يمر هذا العبث بديننا الحنيف مرور الكرام على كل من تسول له نفسه أن يستهين بهذا الدين العظيم ويقف أمام قضاة أجلاء، ويحلف يمينا غموسا يلقي بصاحبه في النار.

وقالت إن محكمة جنح أول مدينة نصر، حددت جلسة 4 يناير 2015، لنظر القضية ضد شقيقة زينة وجميع الشهود الذين استعانت بهم.